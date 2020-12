Bono Familia alcanza a 1.8 millones de hogares

El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero, informó que 1 millón 800 mil guatemaltecos han canjeado en el sistema bancario el tercer aporte del Bono Familia, alcanzando así el 100 % de los Q6 mil millones asignados para este programa social.

El funcionario detalló que en el sistema bancario nacional siguen siendo programados los tokens por departamento y municipios, para evitar aglomeraciones, y que más de 100 mil hogares registrados como casos especiales, sin aceso a la energía eléctrica, han recibido el pago de Q2 mil 250.

3 pagos del Bono Familia ha hecho el Gobierno, por medio del Mides.

“El llamado a los guatemaltecos es que antes del 30 de diciembre es necesario que cobren el Bono Familia, ya que en esta fecha se cierra el año fiscal y quienes no hayan retirado el dinero o hayan hecho un consumo los recursos se trasladarán al fondo común”, explicó Romero. Agregó que el Bono Familia no había tenido antecedentes, dentro de la administración pública, con un padrón eminentemente técnico que no fue elaborado por el Gobierno, para evitar ser manipulado ni utilizado clientelarmente.

La implementación de tecnología de punta generó una total transparencia en la distribución de los recursos, permitiendo que Guatemala pueda hablar del surgimiento de programas sociales de segunda generación, modelo que puede ser replicado en otros países del mundo, añadió el funcionario. • Yuri López