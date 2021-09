Bochorno en el partido entre Brasil y Argentina

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa, regulador) interrumpió ayer el partido de futbol entre las selecciones de Brasil y Argentina, por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes, en una polémica decisión que causó la retirada de los equipos y los árbitros.

El incidente ocurrió cuando transcurrían 5 minutos de juego en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, en partido de la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, cuando fiscales sanitarios brasileños irrumpieron en el césped del estadio.

La reacción del equipo visitante fue encerrarse en su vestuario, mientras que los delegados de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) retiraron a todo el cuerpo arbitral hasta buscar una salida a la situación.

En declaraciones a la transmisión del canal Globo, el presidente de la Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que la delegación argentina había sido notificada que los 4 jugadores deberían permanecer aislados en el hotel y que cuando agentes de la Policía Federal fueron a constatar, ellos ya habían salido para el estadio.

De acuerdo con Globo, Messi le dijo a Neymar, Dani Alves, al técnico local Tite y al zaguero Marquinhos, su compañero en el PSG y que no estaba relacionado por encontrarse expulsado, que Argentina no volvería al campo si los 4 jugadores no pudieran jugar.

Sao Paulo, EFE