BOCETOS / DE BARROCO A CONTEMPORÁNEO

Foto: Cortesía K-day Guatemala

Los amantes de la cultura coreana volverán a sentir el ambiente del país asiático sin necesidad de salir de Guatemala, ya que, el 16 de abril, las instalaciones del Parque de la Industria volverán a albergar el K-Day Guate 2023.

El próximo domingo, de 10:00 a 18:00 horas, los guatemaltecos podrán participar de distintas actividades como concursos de baile individual y grupal, de canto y un fanart challenge que el grupo organizador tiene preparados, en los que la popular creadora de contenido de nacionalidad coreana Mini será la jueza invitada.

El precio de las entradas se encuentra en Q35 en preventa en la Otaku Store y en la taquilla el día del evento a Q40. Además, esta reunión también contará con la presencia de los distintos fandoms que se encuentran en esta nación, como Love My Self Gt, BTS GT, Carat Guatemala, Once y Twice gt, entre otros.

En los certámenes que se realizarán, se encuentra la creación de un nuevo eslogan para el Consejo Asesor de la Unificación Pacífica de Corea en Centroamérica y el Caribe, en el cual el primer lugar podrá obtener un smartphone, el segundo Q1 mil en efectivo y distintos premios para los primeros 200 participantes.