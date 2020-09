“Blindspotting” continuará como serie de televisión

El grupo U2 relanzará con abundante material extra All That You Can’t Leave Behind (2000), uno de sus discos más queridos y premiados, en la fecha en la que este trabajo cumplirá 20 años en la calle, el próximo 20 de octubre.

Island Records y Universal Music anunciaron hoy dicha reedición del que fue el 10 álbum de estudio de la banda irlandesa, que llegó al número 1 en 32 países y que hasta hoy ha despachado 12 millones de copias gracias a éxitos como Beautiful Day, Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, Elevation yWalk On.

Entre las novedades de este remozado All That You Can’t Leave Behind se encuentra una versión inédita de The Ground Beneath Her Feet, que estará presente en los múltiples formatos en los que verá la luz.

En el más completo de ellos, la edición super delux box set, se incluirán como gran atractivo 39 temas adicionales, entre ellos caras B remasterizadas como Summer Rain, Always, Big Girls Are Best y Don’t Take Your Guns To Town.

Recogerá asimismo tomas alternativas extraídas de las sesiones del álbum (Levitate, Love You Like Mad, Flower Child), así como la pista Stateless, que apareció en la banda sonora de The Million Dollar Hotel, y una versión acústica del corte Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of que ya puede escucharse en plataformas digitales como anticipo de este lanzamiento.

El material sonoro se completará con el audio completo con los 19 temas que integraron la gira Elevation Tour a su paso por el Fleet Center de Boston (EE.UU.) en junio de 2001, así como con una colección de 11 remezclas entre las que se halla una de Walk On, a cargo de Wyclef Jean.

Por último, esta edición de lujo incluirá un libro de tapa dura de 32 páginas del viejo amigo y colaborador de U2 Anton Corbijn, con muchas imágenes de la banda nunca antes vistas junto con notas escritas a mano por el realizador y fotógrafo, además de un póster de doble cara.

Producido por Daniel Lanois y Brian Eno y grabado entre Dublín y Francia, All That You Can’t Leave Behind ganó siete premios Grammy, incluido el de mejor álbum de rock, y es el único álbum en la historia con más de una pista ganadora del premio a la grabación del año: Beautiful Day en 2001 y Walk On en 2002.

*EFE