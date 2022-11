Black Eyed Peas lanzó Simply the Best, con Anitta y El Alfa

Foto: Tw de Annita

La banda estadounidense Black Eyed Peas presentó su nuevo sencillo y video musical Simply the Best, con la superestrella mundial del pop brasileño Anitta y El Alfa. También anunció la llegada el 11 de noviembre de su noveno álbum Elevation. El videoclip de la canción fue filmado en Los Ángeles.

El grupo, en el disco, se une a Daddy Yankee en el éxito de reggaeton Bailar contigo, mientras que Nicky Jam enciende con Get Down; con Filipina Quee se junta a Bella Poarch por primera vez. También, Nicole Scherzinger presta su poderosa voz a No One Loves Me y Black Eyed Peas y Ozuna cierran el álbum juntos en L.O.V.E.