Beyoncé culmina su año con My House

Foto: Sony Music

La cantante Beyoncé lanzó su canción My House, producida y escrita por la artista y The Dream. Esta es utilizada como música de crédito final para su película Renaissance: A Film By Beyonce, recién estrenada en Londres.

La intérprete cierra un exitoso año después de que inició el Renaissance World Tour, el 10 de mayo, en Estocolmo, y finalizó la gira en Kansas City, el 1 de octubre.

A lo largo de 56 espectáculos, la intérprete atrajo la atención del mundo con la innovadora producción, arreglos y actuaciones del espectáculo. Sus seguidores lucían elegantes y vestidos de plata para imitarla, quienes produjeron tendencias mundiales.