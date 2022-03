Berro, sorprendente en la cocina

Foto: Sony Music Latin

El videoclip de su sencillo marca su debut como director, y es la primera producción creada por su nueva casa productora, Royalty Films.

El astro colombiano lanza su nueva canción y video, Mojando asientos, junto a su colega, el cantautor y también colombiano Feid, producida por The Rude Boyz y coescrita por ambos cantantes, Andrés Uribe Marín y The Rude Boyz. Este formará parte del próximo álbum de Maluma, que saldrá a finales de este año.

El video se filmó en la ciudad natal de ambos cantantes, Medellín, Colombia, bajo la dirección y producción de Maluma.

Fue codirigido por César TES Pimienta y Rayner Alba PHRAA. Esta es la primera realización de su nueva casa productora, Royalty Films, que fue conformada con la finalidad de apoyar a los creativos latinos en la industria de la música, el cine, la televisión y los anuncios publicitarios.

“Estoy feliz de presentarla, creará videos para mi música y fundación, así como otros proyectos, que incluye los de otros artistas colegas”, expresó el intérprete.

Hoy también es el lanzamiento oficial de su primera colección de modas, para hombre y mujer, en exclusiva con Macy’s, Royalty by Maluma, diseñada en colaboración con Reunited Clothing. Esta línea representa la admiración del músico por el arte y la magia de la alta costura durante toda su vida, y promueve la misión de llevar un estilo único a su comunidad a través de colecciones accesibles.

El mes pasado lanzó su primera línea de cuatro fragancias para mujer y hombre denominada Royalty by Maluma The King and Queen Collection, que ya está disponible en www.royaltybymaluma.com.

Aquí puede ver el video: https://maluma.lnk.to/MojandoAsientos.