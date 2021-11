Benzema, Messi, Mbappé y Neymar, entre candidatos al The Best Jugador FIFA

Madrid, EFE.- El argentino Leo Messi (Barcelona/PSG), el brasileño Neymar (PSG), los francés Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus Turín/Manchester United), figuran entre los 11 jugadores candidatos al premio The Best al Jugador FIFA 2021, según anunció este organismo.



Junto a ellos, entre los candidatos a mejor jugador de 2021, figuran el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el también francés N’Golo Kanté (Chelsea), el italobrasileño Jorginho (Chelsea) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).



En el apartado The Best a mejor guardameta, están nominados el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el italiano Gialuigi Donnarumma (Milán/PSG), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea), el alemán Manuel Neuer (Bayern Munich) y el danés Kasper Schmeichel (Leicester).