Ben Stiller visita Guatemala y es nombrado embajador de Buena Voluntad de Acnur

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció hoy el nombramiento del actor, director, productor y filántropo Ben Stiller como embajador de buena voluntad de ACNUR, justo en el momento en que se encuentra de visita en Guatemala.

I’m not exactly sure what my credentials are as a Goodwill Ambassador, or who approved it, but somehow I got through and I’m honored to be advocating for the millions fleeing violence and persecution all over the world. #WithRefugees #DoIHaveDiplomaticImmunity https://t.co/3TAFlfC5Q9

— Ben Stiller (@RedHourBen) 2 de julio de 2018