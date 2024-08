Belinda, “la mala”

EFE

La artista hispanomexicana, que cumple 35 años, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo estilo que acompaña al anuncio del inminente lanzamiento de su próxima canción, ‘La mala’.

“¿De qué ching… hablas?” La respuesta de Belinda a los que creen que es “mala”.

“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida”, ha dicho la artista sobre sus cambios de imagen.

El nuevo single de Belinda se lanza en la fecha de su 35 cumpleaños.



“Las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que han inventado sobre mí las que han hecho que nazca: ‘La mala’”, ha explicado Belinda sobre el lanzamiento de su nuevo single, acompañado de un cambio de imagen que ha agitado las redes sociales.



Talento multi artístico.



Belinda Peregrín Schüll nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España, el país de sus padres, aunque por parte de madre tiene también raíces francesas. Sin embargo, México ha sido su hogar desde que se mudaron cuando ella tenía cuatro años, motivo por el que más allá de la nacionalidad, Beli´ se considera mexicana. Y, como artista polifacética, sus primeros pasos los dio como actriz infantil en el mundo de las telenovelas, en cuyas bandas sonoras a veces cantaba: Amigos por siempre’ (2000), ‘Aventuras en el Tiempo’ (2001) y ‘Cómplices al Rescate’ (2002).

Pero su filmografía es más extensa, con series y películas como ‘Corazones al Límite’ (2004), ‘The Cheetah Girls 2’ (2006), el doblaje de ‘Despereaux: Un Pequeño Gran Héroe’ (2008), ‘Camaleones’ (2009), ‘Baywatch’ (2017), ‘Bienvenidos a Edén’ (2022-23) y ‘¿Quién lo mató?’ (2024).



Belinda también tiene experiencia como actriz de teatro musical en ‘Hoy no me puedo levantar’, de Mecano, y como juez y coach de talent shows y realitys tales como ‘Factor X’, ‘La Voz’ o ‘La más draga’. En cuanto a su discografía, debutó con el álbum ‘Belinda’ (2003), al que le siguieron ‘Utopía’ (2006), ‘Carpe Diem’ (2010) y ‘Catarsis’ (2013).



Su estilo ha ido variando con el tiempo, puesto que empezó con una música pop punk al estilo Avril Lavigne y finalmente ha derivado a un pop con ritmos más latinos y comerciales, incluso electrónicos. Sin embargo, a pesar de su éxito, hubo un parón musical en la carrera de Beli que ha durado más de diez años.



Corazón libre pero creyente.



¿Y qué hay del corazón de Belinda? El famoso actor Christopher Uckerman (RBD), compañero suyo en ‘Aventuras en el tiempo’, fue uno de sus novios más conocidos. Además, mantuvo dos cortas historias de amor con Rodrigo Guirao, modelo, y Pepe Díaz, empresario; y hay rumores no confirmados de que vivió un romance con Maluma.



Otras parejas suyas han sido el futbolista Giovanni Dos Santos, Mario Domm (Camila), el mago Criss Angel , el cirujano Ben Talei, Jay de la Cueva, Jared Leto, Jorge Argüelles, Mohamed Morales, Lupillo Rivera, Octavio García (‘El Payo’), Ryan Pichard y Billy Mendez.



El cantante Christian Nodal fue su amorío más reciente, y después los rumores la relacionaron, sin confirmación, con el actor Álvaro Morte y con el argentino Chino Darín, pero todo quedó en habladurías. Ahora, esos rumores apuntan al modelo Dean Pelic, aunque sin confirmación alguna.



Lo que sí confirmó en 2023 fueron los motivos de su pausa musical: ‘A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y por las que dejé de creer’, explicó la cantante en su cuenta de Instagram.



Pero la espera llegaba a su fin: ‘Hoy, años después, decidí volver a creer’. Y así, de la mano de Warner Music, anunció el lanzamiento de ‘Indomable’, que verá la luz este 2024 y del que ya se estrenaron dos temas, ‘Cactus’ y ‘300 noches’. Ahora Belinda ha anunciado su próximo single, ‘La mala’, para el 15 de agosto.



Una canción llena de fuerza.



“Me identifico mucho con esta canción porque es como me siento”, expresó Belinda en un video compartido en su Instagram, asegurando que “tiene una letra muy poderosa” y desvelando que su parte favorita es la frase “Que tengo un hueco donde va mi corazón, que no sirvo para una relación”.

“La gente piensa realmente que tengo un hueco, que soy despiadada, que soy una mala persona, una mala mujer, ‘¡cuidado!’ Y yo digo ‘¿de qué chingada hablas brother? ¡Ni me conoces!’”.



Pero el nuevo sencillo tiene un propósito más allá de ser un desahogo: “Creo que abre un poco más la mente… Y sé que muchas mujeres se sienten igual que yo, y se van a sentir completamente identificadas porque es algo que veo diariamente, les dará fuerza y se sentirán poderosas como para dedicarle esta canción a cualquiera”, expresó.



Además, también ha asegurado que para el videoclip están “haciendo literalmente una mini película: 48 horas de rodaje sin parar”. Y en un clip desvela un cambio de look que ha sorprendido a sus fans, pues sus cejas están rapadas y/o decoloradas.



“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look, antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme y teñirme el pelo de verde o rojo… ¡Y ahora, hasta las cejas!”, ha explicado.

Por último, Belinda ha querido agradecer a la música por la etapa que está viviendo: “Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo”. Y así, libre de temores y con un nuevo lanzamiento, la cantante soplará las 35 velas por todo lo alto.