Beckham se une a la subasta digital contra el hambre debido al coronavirus

Redacción Deportes, EFE.- Los golfistas Tigers Woods y Phil Mickelson junto a los mariscales de campo Tom Brady y Peyton Manning se han unido para disputar el próximo de mayo un partido benéfico de golf que ayude a los afectados por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a la cadena de televisión Turner Sports.



El partido que se denominará The Match: Champions for Charity será trasmitido en directo por la cadena TNT, posiblemente el fin de semana del Memorial Day, sin que haya espectadores en el campo y sin que todavía se conozca la sede, aunque todo apunta a que se de en algún lugar de Florida.



El propio Mickelson a través de Twitter mandó un mensaje en el que le expresaba a Woods y Brady que todo estaba ya en marcha de poder celebrarse el torneo.



Los organizadores de la actividad desean que sea algo parecido a lo que se dio hace 2 años cuando Woods y Mickelson protagonizaron el duelo The Match, un recorrido de 18 hoyos en el que el ganador se llevaba todo el premio y que se disputó en Las Vegas (Nevada).



Se dio una jornada después del Día de Acción de Gracias y el triunfador fue Michelson que se llevó un premio de 9 millones de dólares (Q69.5 millones).



Por su parte, Turner Sports dijo que los organizadores del evento están trabajando con el gobierno estatal y local y los funcionarios de salud pública para garantizar que el evento siga los protocolos de seguridad y salud.



“De todos modos, se habló con el convencimiento que se podría realizar”, declaró Manning este miércoles a la emisora de radio 104.3 The Fan en Denver, cuando ya estaba especulando sobre la realización del partido benéfico.



El mayor de los hermanos Manning, que se encuentra retirado de la competición de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), al igual que su hermano menor, Eli, destacó que era una gran oportunidad para poder recaudar fondos de ayuda a los afectados por el coronavirus y también comenzar a mostrar que la recuperación debe comenzar pronto.



El PGA Tour, que necesitaría aprobar cualquier certamen en el que sus jugadores participen, televisado o transmitido, dijo que aún tiene que analizar la solicitud, porque “todavía está trabajando sobre cómo se van a garantizar que no se den problemas de salud y haya plena seguridad, entre otras cosas”.



La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que está a favor de recuperar los deportes en medio de la pandemia de coronavirus, y se mostró partidario de la realización de la prueba benéfica de golf.



“Me gustaría ver a Woods y Mickelson jugar al golf, o lo que sea, porque eso es distancia social”, comentó DeSantis el pasado 15 de abril. “No tendrías una galería allí plena de aficionados. No tendrías multitudes. Pero para poner eso en la televisión, creo que la gente está ansiosa por ver la acción deportiva en televisión”.



El PGA Tour no ha celebrado un torneo desde que el Campeonato de Jugadores se canceló después de la primera ronda el pasado 12 de marzo. Desde entonces, ha publicado un calendario revisado con la esperanza de comenzar a competir el próximo 11 de junio en el Charles Schwab Challenge en Forth Worth (Texas).



Los primeros cuatro certámenes en el calendario revisado de la PGA Tour serán el Charles Schwab Challenge, el RCI Heritage, el Travelers Championship y el Rocket Mortgage Classic, todos ellos a disputarse sin la presencia de espectadores.



Quedan numerosos obstáculos para que esas competencias tengan lugar, incluido el visto bueno de las agencias gubernamentales y los funcionarios médicos.