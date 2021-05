Barsa y el Atlético dejan La Liga en manos del Real Madrid

Redacción deportes, EFE.- El Inter goleó este sábado 5-1 a la Sampdoria y se dio un homenaje para celebrar el título de Liga que consiguió la jornada pasada al superar al Crotone y alcanzar el decimonoveno título de su historia.



Los hombres de Antonio Conte no tuvieron piedad del Sampdoria, que aún mantenía opciones lejanas de alcanzar la séptima y última plaza que da derecho a disputar competiciones europeas la próxima jornada.



Antes de empezar el encuentro, la Sampdoria rindió homenaje a su rival. Con el técnico Claudio Ranieri a la cabeza, el conjunto italiano se alineó en dos filas para recibir a los jugadores del Inter en el campo.



El llamado “pasillo de honor” en España, en Italia es una “guardia de honor”, gesto que apreciaron los jugadores del Inter, que aplaudieron a sus rivales y dieron la mano uno a uno con especial mención para el abrazo en el que se fundieron Conte y Ranieri.



Sobre el terreno de juego, el Inter no tuvo rival. Fue un ciclón durante los noventa minutos pese a jugar con un once lleno de suplentes. Sin el belga Romelu Lukaku, el chileno Alexis Sánchez se erigió como el gran protagonista de su equipo al firmar un doblete antes del descenso.



Los tantos del delantero sudamericano, el 2-0 y el 3-1, llegaron después del gol de su compañero Roberto Gagliardini, que abrió el marcador a los cuatro minutos tras desviar un centro de Ashley Young. Entre medias, el ex del Inter, Antonio Candreva, recortó distancias para la Sampdoria.



Con 3-1 a favor en el marcador, el Inter no bajó el ritmo en el segundo acto y Conte dio minutos a nombres con los que apenas contó esta temporada. Así, Andrea Pinamonti marcó su primer gol del curso con un remate desde dentro del área y después el argentino Lautaro Martínez cerró el marcador desde el punto de penalti.



El 5-1 final mostró la superioridad de un equipo que recuperó el trono de la Liga italiana hace una semana. Desde lo más alto de la clasificación, disfruta de un futbol sin presión en los últimos coletazos de la temporada. Por el camino, se llevó a su primera víctima, el Sampdoria, que se despidió de disputar competiciones europeas la próxima campaña.