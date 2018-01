Barreda, el más rápido de la segunda etapa a pesar de resentirse de su lesión

El motociclista español Joan Barreda explicó hoy que ganó la segunda etapa del Dakar 2018 a pesar de resentirse de la lesión en la muñeca izquierda que sufrió a mitad del año pasado.

“Había dunas bastante cortadas y me he resentido bastante, pero luego, en una zona próxima al mar, he tomado más confianza y he podido recuperar algo de tiempo”, contó Barreda, quien también se aupó al primer lugar de la clasificación general.

Añadió que las dunas que no le inspiran ninguna confianza y que en los valles, con zonas más abiertas, se siente más cómodo.

El motociclista castellonense, que corre su séptimo Dakar con la intención de alzarse por fin con la victoria, comentó que ahora su estrategia será mantenerse en el grupo delantero y no cometer errores en las etapas por el desierto de Perú, para después lanzarse a por el triunfo en las rutas por Bolivia y Argentina.

“Vamos a intentar recuperarnos bien de la mano para mañana”, apuntó Barreda, al que le espera una etapa similar a la de este domingo, con 504 kilómetros, de los que 296 serán cronometrados, entre las ciudades de Pisco y San Juan de Marcona.