Bancos cerrarán el 24 y 25

Garantizar la seguridad de los guatemaltecos es el objetivo de los operativos que realiza la Policía Nacional Civil como parte del plan de prevención de fin de año, con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Según el Ministerio de Gobernación, no menos de 42 mil agentes han sido desplegados para patrullar en carreteras y vigilar los perímetros de centros comerciales, bancos y mercados, para evitar hechos delictivos.

Estas acciones incluyen la colocación de retenes para la revisión de vehículos e identificación de personas, y capturar a quienes tienen orden de aprehensión.

Los operativos se realizan en las calzadas Roosevelt y San Juan, límite entre los municipios de Guatemala y Mixco, así como en la colonia Bethania, zona 7, y en el ingreso de Villa Nueva. También hay dispositivos de seguridad en diferentes puntos de las rutas Interamericana y al Pacífico.

Los agentes verifican que los automovilistas tengan los documentos en orden y que no manejen en estado de ebriedad, además de que no transporten armas de fuego ilegales u otros objetos, y que los vehículos no cuenten con reporte de robo. Sara Solórzano