Balotelli vestirá una camiseta histórica en el Génova

En una jornada destinada para los velocistas, el irlandés Cormac McGeough, del Canel’s Java de México, alzó los brazos en la llegada a Coatepeque, después de un recorrido de 118 kilómetros desde Patulul, Suchitepéquez, donde partió la caravana multicolor de la 63 Vuelta Ciclística a Guatemala.

McGeough comandó una fuga, que finalmente se estableció entre tres pedalistas, acompañado por el costarricense Donovan Ramírez, del Colono, y por Jhonatan Chaves, del NU Colombia.

Sin embargo, a cinco kilómetros para el final, el europeo lanzó un ataque sobre sus camaradas de fuga y ya no lo volvieron a ver hasta llegar a la meta.

“Sentí que tenía piernas para pelear por la etapa y vi que no pudieron seguirme el paso; entonces, me decidí a irme solo. Aunque pensé que en la subida final no lo lograría, finalmente, hice esta prueba para el equipo”, dijo McGeough después de su triunfo.

A pesar de que le sacaron más de 5 minutos de diferencia, al pelotón, nunca estuvo en peligro el liderato para el colombiano David González, del Team Medellín, quien venía en el mismo grupo con el mejor guatemalteco, Mardoqueo Vásquez, del Hino-One-La Red-Suzuki.

Dorian Monterroso logró sumar ocho puntos en el camino y con 23 unidades se mantiene como el mejor de las metas volantes. El tico Daniel Bonilla, por su parte, retuvo el suéter de puntos azules del mejor escalador.

González sigue, además, como el mejor Sub-23; asimismo, es primero en regularidad.

Lamentablemente, la llegada estuvo accidentada, pues varios ciclistas, entre ellos el nacional Esdras Morales, quien fue cuarto en la carrera, se cayeron en la meta, luego de que el confeti cubrió por completo un reductor de velocidad. Algunos extranjeros como Sergio Arias, del Colono, tuvieron que ser atendidos por los bomberos.

Hoy se disputará la etapa reina. Esta tendrá un recorrido de 156 kilómetros entre Ocós, San Marcos, y San Francisco El Alto, Totonicapán, con un ascenso vertical superior a los 3 mil metros.

Goga es la dama del ciclismo que nos visita

Con más de 30 años de hablar de ciclismo, Guatemala tiene nuevamente el honor de tener a una dama del pedalismo, deporte que lleva en la sangre; es conocida como Goga, pero su verdadero nombre es Georgina Ruiz Sandoval, mexicana de nacimiento.

En la 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, se le oye en las transmisiones en directo de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, entidad que la invitó a estar en este evento de bicicletas. También, entrevista y aporta importantes datos de los corredores en cada etapa.

“Es la segunda vez que vengo a Guatemala. Eso sí, pasaron siete años para que regresara, desde 2017. Llevo más de 30 años en esto. Empecé en los 90. Mi primer Tour de Francia fue en 1993, y a partir de ahí he estado en muchos medios de comunicación”, expuso.

“Estuve 17 años en ESPN, donde la gente se acuerda más de mí. Ahora estoy en el canal número uno de Colombia, y tengo ocho años de trabajar en Caracol Televisión”, manifestó la narradora deportiva, que ahora radica en Colombia. Al preguntarle su opinión sobre la Vuelta a Guatemala, dijo: “Es una carrera muy importante, porque ha conseguido continuidad, que en nuestros países es muy difícil. Pero no es solo eso, sino también la calidad de los ciclistas que vienen”.

“Creo que los equipos continentales que llegaron son de presumirlos, porque no muchas carreras en Latinoamérica pueden reunir ese talento de corredores que es muy bueno, que posiblemente algunos de ellos más adelante pueden estar presentes en el World Tour”, agregó.