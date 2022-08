Bad Bunny portó elegancia para el estreno de Bullet Train￼

Foto: Cortesía del artista

Más de 40 músicos darán una gala para celebrar la trayectoria musical de una de las bandas más influyentes del rock, The Beatles, que se realizará el próximo 17 de agosto, a las 20:00, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas están a la venta en https://tickt.live/evento/2/The-Bea-tles-Sinfonico. Platea Q275, balcón I: Q250 y balcón II Q225.

El concierto The Beatles Sinfónico contará con la agrupación musical Los Bichos junto al Sistema de Orquestas de Guatemala, bajo la dirección musical de la directora Lucía Revolorio. Los más de 40 músicos en escena interpretarán los sencillos más famosos que llegaron a ser número uno, entre los que resaltan: Hey Jude, Let it be, Get Back, I want to hold your hand, Come together y All you need is love, entre otros que serán parte del show de dos horas.

Más de una década

La banda guatemalteca cumple 13 años de presentar esta experiencia que ha sido un baluarte del legado musical de The Beatles en Guatemala. Conformada por el líder, René Hernández (guitarra), Gerby Valladares (batería), Kirk Orochena (bajo) y Alejandro Ortiz (voz, guitarra y teclados), quienes han mantenido vivo este tributo musical.

Fomentando la música clásica

El Sistema de Orquestas de Guatemala (SOG) se fundó en 2013 y está conformado por niños destacados de la música clásica, que busca el desarrollo, el fomento de valores, la prevención de violencia y la inclusión de los niños y jóvenes más vulnerables del país por medio de la práctica colectiva de la música.