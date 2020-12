Bad Bunny lanza el video de “Hoy cobré”, con Snoop Dogg como invitado

La primera leyenda afroamericana de la música country, Charley Pride, falleció ayer a los 86 años de edad por complicaciones relacionadas con el Covid-19, informó su publicista, Jeremy Westby, en un comunicado.



Pride, autor de éxitos como Kiss An Angel Good Mornin, murió en Dallas (Texas). Hace apenas un mes, había recibido el premio a la trayectoria profesional por parte de la Asociación de la Música Country.



Nacido en la pobreza en Sledge (Mississippi), en el sur de EE. UU., Pride empezó como jugador de béisbol y posteriormente pasó a la música.



Durante su carrera, iniciada en la década de 1960, vendió no menos de 25 millones de discos y cosechó éxitos como Is Anybody Goin’ to San Antone, Burgers and Fries y Someone Loves You Honey. Logró, además, tres premios Grammy.

Agencia EFE