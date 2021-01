Bad Bunny cumplirá uno de sus sueños al cantar en la lucha libre

En febrero, la fotógrafa guatemalteca llevará su obra a la galería TÁNDEM, en la Ciudad de México.

La lectura llevó a Ana Lucía Galicia a sumergirse en esos mundos que sus escritores favoritos le presentaban, pero también la tomó de la mano y le plantó la idea de crear su propia narrativa por medio de la fotografía.

En cada captura, la guatemalteca crea una conversación íntima en la que cambia las palabras por las imágenes para mostrar la esencia de las personas, la vida cotidiana, las emociones y los sentimientos. De la obra que llevará a la galería TÁNDEM, en Ciudad de México, en febrero próximo, y sus nuevos proyectos, nos habla en ¿Qué están haciendo?

¿Qué estabas haciendo, antes de contestar estas preguntas?

Explorando un poco la poesía de la mexicana Amparo Dávila, que adquirí recientemente.

Hace poco, tres de tus fotos fueron elegidas para exhibirse en TÁNDEM. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Supe de la convocatoria por medio del colectivo Maldita Musa, una plataforma digital que promueve y visibiliza la obra de artistas latinas. En conjunto con la galería TÁNDEM, ellas propusieron una exposición de mujeres y para mujeres, en la que se buscaba redefinir los conceptos de “¿Qué es ser mujer?” y “¿Cómo te afecta el sistema patriarcal?”.

Galicia ha retratado a mujeres como Fermina Ixcamparij, madre del poeta Humberto Ak’abal.

¿En qué te inspiraste para realizar esas tres instantáneas?

Me cuestioné “¿Qué significa transitar en esta ciudad siendo mujer?”, entendiendo “transitar” como el hecho de pasar por la vía pública. Siempre he vivido en el centro de la ciudad, y caminar ha sido una actividad necesaria para mí. Son situaciones cotidianas en las que el miedo, la inseguridad y la angustia comenzaron a hacerse presentes. Me enfoqué en el acoso callejero y, por medio de la fotografía, expreso qué es transitar siendo mujer y lo que he deseado ser al caminar, para que no me noten.

También fuiste seleccionada para ser parte de Artistas Latinas. ¿Qué significa para ti estar en este colectivo?

Ser parte del acervo digital de Artistas Latinas es la oportunidad de mostrar mi trabajo a otros, y también de terminar de nombrarme artista, de seguir trabajando, cuestionando, resistiendo y, por supuesto, creando a partir de la fotografía. Me siento afortunada de que mi obra sea visibilizada en otros espacios artísticos y que pueda encontrar miradas que la aprecien y discutan.

Para ti, ¿qué es retratar?

Comencé haciendo fotografías a escritores que llegaban a la librería Sophos, a quienes capturé desde la admiración y dulzura que me regalaron sus libros. Retratar, para mí, significa intimidad, confianza y fuerza. Es una conversación íntima en la que me aferro a inmortalizar a la persona en ese momento.

¿Cómo ha influido la literatura en tu obra visual?

Antes de ser fotógrafa, fui lectora. Precisamente esa exploración y la relación con la literatura fue la que originó la idea de comenzar a hacer fotografías. La literatura influye en mi trabajo, al mostrar una narrativa a través de varias imágenes, e insistir en contar historias que no precisamente están implícitas en las fotos.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?

Estoy en la parte inicial de un proyecto que busca reunir información sobre escritoras y poetas guatemaltecas y sus obras, para retratarlas y entrevistarlas. El propósito principal es visibilizarlas, nombrarlas y dar a sus letras el espacio que merecen, en un país donde escribir sigue siendo un acto de resistencia.