“Avengers: Infinity War” reunirá a la mayor cantidad de superhéroes jamás vista en el cine

Avengers: Infinity War, la mayor reunión de superhéroes jamás vista en el cine, es la cinta más esperada del año, y sus directores, los hermanos Anthony y Joe Russo, aunque guardan celosamente todos sus secretos, prometen algo espectacular: “Nunca se ha hecho una película así”, dijeron a Efe.

“Nadie ha visto una película así porque nunca se ha hecho algo similar. Esto es únicamente posible por el camino que ha recorrido el estudio Marvel en la última década”, comentó Anthony Russo sobre esta obra, que supone la culminación de ese universo iniciado en 2008 con Iron Man.

Después llegarían 18 más, divididas en 3 fases, donde se introdujeron personajes como The Incredible Hulk, Thor, Captain America, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man y Black Panther, entre otros.

Ahora, Avengers: Infinity War congrega a todos ellos en una batalla de proporciones épicas contra Thanos (Josh Brolin), el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis Gemas del Infinito para aniquilar a la humanidad.

“Lo creas o no, lo más complicado del rodaje fue coordinar la agenda de los actores”, comentó Anthony Russo entre risas. “Tenerlos juntos cuando lo necesitábamos fue realmente difícil, pero no más que rodar seguidas dos películas de este estilo”, añadió.

Los Russo se encargaron del rodaje de esta película y de su continuación, aún sin título oficial, aunque ese filme llegará a las salas hasta 2019.

“No queríamos hacer una sola película y, simplemente, meterle un tijeretazo por la mitad”, explicó. “Lo que ocurre en esta historia va a tener repercusiones en la siguiente, pero la próxima tendrá también un comienzo, un nudo y un desenlace, sin perder de vista el trasfondo con el que lidiamos”, agregó.

“Tenemos una historia muy grande por contar, y en esta película habrá algunos finales y algunos comienzos. Veremos a dónde nos llevan”, indicó con tono misterioso.

Disney ha decidido no mostrar la película a la prensa antes de las entrevistas por miedo a filtraciones sobre el contenido de la historia, en la que, según los rumores, podría morir alguno de sus grandes protagonistas.

Para los Russo, lo fundamental era crear una película con sentido, cohesión y un tono firme, sin perder el toque cómico de los guardianes o el Thor más reciente.

“Teníamos claro que no queríamos repetirnos. Y nuestra misión es siempre sorprender. En la cinta, la importancia de Thanos es enorme. También son claves Thor (Chris Hemsworth) y Gamora (Zoe Saldaña), por ser hija de Thanos. Esa relación nos dio un contenido muy rico para nosotros”, señaló Joe Russo.

Si lidiar con una sola estrella de Hollywood ya es complicado, los Russo tuvieron que ponerse firmes delante de casi 20 estrellas.

Pero, según admitieron, no fue una tarea complicada.

“A veces fue difícil conseguir que se callaran para rodar, pero es todo”, apuntó Anthony con tono divertido.

“Nos encantan los actores. En preproducción pasamos mucho tiempo hablando con ellos y escuchando sus aportaciones. Han pasado muchos años en la piel de sus personajes y los conocen mejor que nadie. Incluso, en ocasiones, nos convencen para cambiar alguna escena. Otras muchas no lo logran”, afirmó.

El género de superhéroes en el cine goza de una salud de hierro y, mientras sigan surgiendo opciones novedosas como la reciente Black Panther, los realizadores creen que hay mallas y licra para rato.

“Mientras se siga evolucionando y sorprendiendo a la audiencia, estas películas van a continuar”, señaló Anthony Russo. “En Marvel son muy conscientes de la necesidad de diversificar y que la audiencia global se vea representada e identificada”, recalcó.

“El wéstern duró 40 años, ¿no? Ahora, el público es proclive a la narrativa presentada por episodios. De ahí el éxito de Netflix. Marvel está buscando otras formas de contar historias y está sembrando un terreno muy fértil. Mientras siga explorando, seguirá siendo una marca vital”, indicó.

Los Russo, en apenas unos años, han pasado de dirigir series de televisión (Arrested Development, Community), a ponerse al frente de Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War y la tercera y cuarta entregas de The Avengers.

¿Una lección de todo ese viaje? “Siempre seguir tus propios instintos y dirigirte a donde te lleva tu pasión”, finalizó Anthony Russo.

