“Avatar 2” y “Avatar 3” están filmadas casi al 100 por ciento, según James Cameron

A sus 18 años, Billie Eilish estrenará un documental sobre su vida y su carrera musical, con la que hizo historia este año al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.

La cinta se titulará Billie Eilish: The World’s a Little Blurry y llegará a las televisiones en febrero de 2021, anunció hoy Apple TV+, la plataforma que adquirió los derechos del documental.

El documental, grabado bajo la dirección de R.J. Cutler y la discográfica Interscope Records, narra la vida de la cantante y compositora en su ascenso al estrellato tras el lanzamiento de su álbum debut en marzo de 2019.

Cutler tuvo acceso a los momentos privados de Eilish con su familia y detrás de los escenarios durante el periodo en el que la joven deslumbró con sus primeras composiciones en internet hasta llegar a ser una de las artistas más importantes del momento.

La película de Eilish no será el primer documental que se estrena sobre un artista contemporáneo, por ejemplo Netflix lanzó a principios de este año Miss Americana sobre Taylor Siwft y en 2017 hizo lo mismo con Five Foot Two, el retrato audiovisual de Lady Gaga. Lo que llama la atención de este caso es la edad de Eilish.

La autora de Bad Boy amasó un imperio artístico con el que acaba de firmar la banda sonora de la próxima película de James Bond, No Time To Die, y además participará en la variada imagen gráfica de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con su propio logotipo.

*EFE