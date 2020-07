Avanza el protocolo para abrir centros

MSPAS hace llamado para seguir lucha contra coronavirus.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hicieron un llamado a la población para mantener los protocolos para evitar los contagios del Covid-19, y anunciaron que comenzará la entrega de kits médicos para tratar la enfermedad.

Amelia Flores, titular del MSPAS, afirmó en conferencia de prensa que en los próximos días se iniciará la distribución de dichos insumos en los centros de salud, para atender a los pacientes positivos o asintomáticos.

Agregó que el abastecimiento de oxígeno en los hospitales temporales y en los demás nosocomios está garantizado para agosto, y añadió que se están realizando las gestiones enmarcadas en Ley para la adquisición del producto durante la emergencia sanitaria.

“La apertura progresiva de la economía no nos está llamando a tener esas aglomeraciones, en las que es más probable que nos vayamos a contagiar.” Amelia Flores

Ministra de Salud

La funcionaria pidió a la población mantener el distanciamiento social y evitar la aglomeración en los mercados y centros comerciales, para evitar el avance de la pandemia en el país.

La ministra insistió en la necesidad de proteger a las personas mayores de 60 años, propensas a la pandemia, así como usar de manera adecuada la mascarilla, continuar el lavado constante de manos y mantener el distanciamiento social.

“La reapertura parcial de algunos de los sectores económicos del país no es una feria, no es una fiesta. La epidemia no se ha terminado. Estamos en el pico medio”, manifestó Flores.

Por su parte, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, informó que la disponibilidad de camas en la red hospitalaria es de 2 mil 387, de las cuales 1,558 están destinadas para la atención de pacientes moderados y 280 para pacientes críticos con Covid-19.