Aumentan exportaciones a septiembre

Las ventas de productos nacionales en el mercado internacional se incrementaron 19.8 por ciento a septiembre, en comparación con el mismo período en 2021, y Centro América (CA) se mantiene levemente, por encima de Estados Unidos (EE. UU.) como el principal destino, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Centroamérica lidera hasta el noveno mes del año los destinos de las ventas de los productos nacionales.

De esa cuenta, “el monto total de las exportaciones del comercio general se situó en US $12 075.8 millones, mayor en US $1997.9 millones (19.8 por ciento) al monto registrado a septiembre de 2021 (US $10 077.9 millones)”, indicó el banco central.

Lo más demandado

Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron los artículos de vestuario con US $1 446.1 millones (12 por ciento) y café con US $1 053.7 millones (8.7 por ciento).

También las grasas y aceites comestibles con US $903.4 millones (7.5 por ciento), banano con US $698.9 millones (5.8 por ciento) y el azúcar con US $623.5 millones (5.2 por ciento). “Dichos productos representaron el 39.2 por ciento del total exportado”, de acuerdo con el Banguat.

19.8 por ciento de aumento en los envíos al exterior, a septiembre, en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Mercados importantes

Los principales destinos de las exportaciones nacionales fueron Centroamérica con US $3972.6 millones (32.9 por ciento) y EE. UU. con US $3842.2 millones (31.8 por ciento). Además, la Eurozona con US $1199.0 millones (9.9 por ciento), México con US $508.8 millones (4.2 por ciento) y la República Popular China con US $315.7 millones (2.6 por ciento). Los citados “países y regiones que en conjunto representaron el 81.4 por ciento del total” del destino de las mercancías guatemaltecas, detalló el banco central.