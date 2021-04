Audiencia de “The Crown” se disparó tras la entrevista de Oprah Winfrey

Como lo he mencionado antes, a mediados de la década de 1990 y primeros años de los 2000, muchos discos de música electrónica bombardeaban los canales y las tiendas de música. Por supuesto, no eran las de este país. Pero eso tampoco fue impedimento para que uno se hiciera con algunos de estos álbumes, que el resto del mundo bailaba y escuchaba.

No se puede negar que muchos de estos discos cambiaron el rumbo de la música y también el mundo de los videoclips. Puedo recordar perfectamente que hubo un maravilloso momento en que cada video que salía al aire superaba al anterior. Era como una hermosa competencia por ser mejor que el otro, como pequeños cortometrajes impactándonos uno tras otro.

Particularmente fue cuando me zambullí de lleno a investigar ese género musical desde el drum n bass, gabber y jungle hasta el big beat. Tal vez fue por leer todas esas leyendas en torno a las fiestas clandestinas (raves) y lo que acontecía del otro lado del mundo. Por ejemplo la revolución electrónica que había empezado la casa discográfica Astralwerks, firmando a todos esos Dj; sin dejar a un lado al gran Tony Wilson en The Haçienda y sus míticos ravesen Manchester, Inglaterra. No lo voy a negar, muchos de esos discos hacían que uno quisiera saltar y bailar con una luz estroboscópica frente a los ojos y aguantar toda la noche de la manera que fuera. Legal o no.

Con esta columna, quiero darle un cierre a esta serie de textos dedicados a un maravilloso momento de la música contemporánea, con un Top 15+1 de mis discos favoritos personales. Sin ningún orden especial, me parece que son esenciales para entender el contexto de lo que sucedía en esos años. Si conocen algunos de estos discos, estarán de acuerdo conmigo en que son joyas atemporales que nos harían bailar por horas hasta sudar la última gota que salga de nuestros cuerpos con sobrepeso, que nos recuerdan todos los días el paso de tiempo.

1. Fat of the Land, The Prodigy

2. Dig Your Own Hole, The Chemical Brothers

3. Vegas, The Crystal Method

4. Risotto, Fluke

5. Dead Cities, The Future Sound of London

6. Selected Ambient Works 85-92, Aphex Twin

7. Metropol, Lunatic Calm

8. Better Living Through Chemistry, Fat Boy Slim

9. Saturday Teenage Kick, Junkie Xl

10. INCredible Sound of Drum’n’Bass, Goldie

11. Burn, Berlin, Burn!, Atari Teenage Riot

12. Modus Operandi, Photek

13. Second Toughest in the Infants, Underworld

14. Amber, Autechre

15. New Forms, Roni Size

+1. Rafi’s Revenge, Asian Dub Foundation

Para escuchar: todos estos álbumes.