Atentos, contra las enfermedades infecciosas

Además de la pandemia del Covid-19 , los guatemaltecos deben acudir a los centros y puestos de salud para la inmunización contra las otras enfermedades infecciosas, opina el Dr. Mario Melgar, infectólogo pediatra, miembro y expresidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI)

¿Para qué males existen vacunas?

Ahorita para Guatemala se tiene la vacuna pentavalente, que usa inmunizador combinado, contiene diferentes sustancias que son parte de las bacterias y virus contra los que protege el toxoide diftérico (contra la difteria), el toxoide tetánico (contra el tétanos), el toxoide pertússico (contra la tos ferina), los virus de la poliomielitis inactivados tipos I, II y III, y una proteína de la bacteria Haemophilus influenzae tipo b.

Además, se cuenta con la vacuna contra la hepatitis b en recién nacidos, que protege de este virus al infante si la progenitora estuviera infectada; también se

tiene la vacuna.

¿Cómo se encuentra el país en la lucha contra estos padecimientos?

En Latinoamérica, Guatemala ha tenido un avance importante en el tema de vacunación. Producto de estas acciones, nuestro país ha logrado prevenir varias enfermedades. Lamentablemente, dicha tasa de vacunación disminuyó en 2014, pero poco a poco se ha retomado el ritmo que otros países han impuesto, hasta caer a este bache por la pandemia del coronavirus, lo cual no ha imposibilitado que el mundo entero detenga este proceso de inmunización.

¿Cuáles son las que más necesitan alerta?

El primero en esta lista es el sarampión, por ser altamente contagioso y que hay varios rebrotes en Latinoamérica e incluso hay registros de casos en Estados Unidos y Brasil. En Guatemala ya no hay casos de esta enfermedad, pero es necesario no bajar la guardia en la aplicación del biológico. Otros serían la tos ferina, el tétanos, la difteria y el rotavirus, que han sido letales no hace muchos años, y que afortunadamente han sido erradicados gracias a las jornadas de vacunación.

¿Qué es la enfermedad por neumococo?

Esta afección, aun con la aplicación de las vacunas, sigue teniendo en riesgo a los niños y adultos mayores, causa principal de la otitis media, neumonía, sinusitis, meningitis, endocarditis, artritis séptica. El hecho de que los infantes estén vacunados contra el neumococo es importantísimo en lo pediátrico, porque disminuye en un alto porcentaje el riesgo en los menores para adquirirlas.

¿Cómo adquirir el compromiso para combatir estos males?

Es de todos, Guatemala ha sido exitosa en el proceso de vacunación, ya que todos los actores se han involucrado para que se tenga éxito en este proceso, iniciando por el órgano rector de la salud en el país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al tener las vacunas disponibles, los centros y puestos de salud deben responder de inmediato al requerimiento de la población.