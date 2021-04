Asensio y Benzema extienden la racha merengue antes del Liverpool

Denver, EFE.- No pudo comenzar con más suspenso la nueva temporada en las Grandes Ligas para los actuales campeones defensores de la Serie Mundial, los Angeles Dodgers, que vieron como en su visita a Denver cayeron derrotados por 8-5 por los Rockies de Colorado.



En una tarde en la que se invalidó un jonrón de Cody Bellinger por un error en el corrido de bases de Justin Turner, los Rockies respondieron con imparables cortos y errores de los Dodgers que les ayudaron a conseguir la victoria.



Los Rockies anotaron gracias a un squeeze play, 2 lanzamientos descontrolados, un rodado de out, un error y 3 sencillos productores.



Colorado inauguró la campaña con el pie derecho frente al zurdo estelar Clayton Kershaw (0-1) y los Dodgers, que han monopolizado los títulos del Oeste de la Liga Nacional y ostentaron una marca de 22-7 sobre los Rockies en las 2 temporadas anteriores.



El relevista Chi Chi González se llevó la victoria al tolerar 3 carreras en 2 entradas de trabajo.



Daniel Bard tuvo una labor poco sólida en el noveno episodio, pero hizo lo justo al retirar al jardinero estelar Mookie Betts mediante una línea con las bases llenas para lograr el salvamento frente a 20 mil 570 aficionados que pudieron ingresar en el Coors Field.



Colorado no tenía un Día Inaugural en su campo desde la temporada de 2011.



El abridor venezolano Germán Márquez aceptó 6 imparables, entregó 6 boletos y aceptó una carrera en 4 entradas de trabajo con los Rockies.



Bellinger pareció conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio. La pelota golpeó el guante del jardinero dominicano Raimel Tapia y se fue del otro lado de la valla.



Turner estaba en primera y pensó que Tapia había hecho la atrapada, así que retrocedió hacia la almohadilla. Bellinger lo rebasó y los umpires marcaron el out, un error del que no se recuperaron los campeones de la Serie Mundial.



El bateo latino de los Rockies tuvo al dominicano Tapia de 5-1 con 2 impulsadas como el más destacado y productivo.