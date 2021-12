Arte, religión y tradición

Alejandro Alonzo https://www.facebook.com/elcomicbuquero

Hace una semana se estrenó en cines y en streaming la cinta Matrix: Resurrections, protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. La película es la secuela más reciente de la saga iniciada en 1999 con la película The Matrix, creada y dirigida por Lilly y Lana Wachowski, que presenta un futuro distópico donde la mayoría de los humanos ha sido encerrada en una prisión de la mente creada por máquinas inteligentes que se han adueñado del planeta.

Un pequeño grupo de rebeldes trata de liberar a la humanidad, pero debe enfrentarse a los Agentes, superpoderosos guardianes cibernéticos que buscan aniquilarlos, tanto en un mundo virtual como en el real.

Para crear el mundo de The Matrix, el equipo de producción se inspiró a partir de cientos de referencias culturales, provenientes del cine, la animación, la literatura y el cómic.

Precisamente, las hermanas Wachowski contactaron al artista de cómic Geof Darrow para que diseñara el desolador mundo futuro de su película. La visión de Darrow para Matrix es detallada y fría. Las imágenes de la película ahora son icónicas, incluida la granja de baterías humanas, la nave espacial Nabucodonosor de Morfeo y los centinelas cazadores de humanos, o “calamares”. Darrow fue elegido gracias a su trabajo en la novela gráfica Hard Boiled (1990), escrita por Frank Miller. Darrow continuaría colaborando con las Wachowski en las secuelas de Matrix y en el filme Speed Racer.

The Matrix le debe mucho al mundo del cómic.

El arte conceptual apareció en el libro Art of the Matrix, y de vez en cuando Darrow publica su trabajo de la película en sus redes sociales. El estilo era tan icónico en el mundo de The Matrix que las Wachowski le pidieron a Darrow que ilustrara la historia Bits & Pieces of Information, que formó parte de una antología de historias de cómics ubicadas dentro del universo de The Matrix, y que luego se convirtió en la inspiración para la antología animada The Animatrix en 2003.

Pero no todos los cómics que influyeron a los creadores de The Matrix tuvieron la misma acogida. Las películas le deben mucho a The Invisibles, una serie de cómics publicada en 1994 por la línea Vértigo de DC Comics, escrita por Grant Morrison e ilustrada por una sucesión de artistas que incluye a Frank Quitely, Phil Jimenez y Jill Thompson. El cómic trata de un pequeño grupo de rebeldes que busca liberar a la humanidad de una opresión invisible, física y psíquica, para lo cual usan viajes en el tiempo, magia, meditación y violencia física. ¿Suena familiar?

Lamentablemente, esta conexión nunca ha sido reconocida oficialmente. Esto ha causado profunda frustración a Morrison, en especial porque DC Comics y los estudios que hicieron Matrix son parte de la misma corporación.