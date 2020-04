Armstrong sobre Tour 2009: Ganó Contador, el más fuerte de la carrera

El estadounidense Lance Armstrong, exciclista desposeído de 7 títulos del Tour de Francia por dopaje, señaló respecto a la rivalidad por el liderato con Alberto Contador dentro del equipo Astana en el Tour 2009 que aquel año el español ganó porque fue el más fuerte.

Armstrong, quien llegó al equipo Astana tras 3 años retirado, coincidió con Contador en aquel Tour de 2009, en el que se produjeron choques por el debate de quién era el auténtico líder de la carrera.

El texano comentó, sin entrar en polémicas, las declaraciones de Contador, en la que indicaba que la formación que dirigía el belga Johan Bruyneel no le protegió como líder en beneficio de Armstrong.

«La carrera la ganó el mejor y ese no fui yo», dijo Armstrong al ser preguntado por su rivalidad con Contador.

Armstrong, de 48 años, se mostró cauto en las redes sociales y no quiso responder con contundencia a los comentarios de Contador en una entrevista que hizo el madrileño en youtube con Valentí Sanjuan.

«Hubo un pequeño revuelo en el mundo del ciclismo sobre una entrevista reciente que hizo Alberto Contador y me han pedido que responda, pero realmente no hay comentarios. Lo que diré, y supongo que es un comentario, y por eso lo diré, es que el mejor hombre ganó en 2009».

Arsmtrong solo añadió que no tenía ganas de «volver a recordar quién provocó alguna fricción en el autobús o quién consiguió ruedas. No importa, el mejor hombre ganó la carrera y no fui yo. Así que eso puedo decir».

EFE