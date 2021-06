Argentina vuelve a gritar el “Gol del siglo XX” de Maradona 35 años después

Buenos Aires, EFE.- Este martes, a 35 años de que Diego Maradona anotara el “Gol del siglo XX” y el tanto con “La mano de Dios” contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, los argentinos pusieron el relato en sus parlantes para homenajear al astro del futbol fallecido en noviembre y volver a gritar el segundo gol.



La iniciativa #GritaloporD10S, promovida por la Asociación del Futbol Argentino (AFA), consistió en gritar el “Gol del siglo XX” este martes a las 16:09 hora argentina (13:09 Guatemala), a 35 años exactos de que el Pelusa convirtiera el segundo de los 2 tantos con los que Argentina venció a Inglaterra por 2-1.

Hoy se conmemoran 35 años del #GolDelSigloXX. En Argentina se revivió la narración a la hora exacta de aquella gesta, por primera vez sin el astro, que falleció en noviembre pasado.@DeportesDCA pic.twitter.com/6frfgPBXqU — Max Stuardo Perez M. (@MaxSPerez_GT) June 22, 2021 Cortesía de TyC Sports

Varias personalidades e instituciones se sumaron a esta iniciativa.



“Mañana se cumplen 35 años del gol más lindo de la historia. Se armó una iniciativa muy hermosa a la que por supuesto me sumo y te invito a vos. Gritémoslo todos a las 16:09. Gritémoslo todos juntos para que llegue al cielo”, escribió el lunes en su cuenta de Twitter Dalma Maradona, hija del exfutbolista.



En diversos puntos del país, los argentinos pusieron desde sus casas el mítico relato del gol del relator uruguayo Víctor Hugo Morales y gritaron en los balcones, ventanas y patios el tanto.



“Todos éramos conscientes de lo que pasaba el día previo, la noche, todo el transcurso de la jornada fue tremendo, esperando el arranque de la tarde para que el partido le diera a la Argentina lo que es la mayor satisfacción del deporte y una de las más grandes de toda la vida. Nunca todos gritaron tanto al mismo tiempo”, dijo el periodista este martes en su programa de la Radio Am750.



“Ya no está Diego. Por primera vez no está Diego y eso hace que este 22 de junio sea todavía más especial. Y lo vamos a hacer inolvidable hoy a las 16:09 horas cuando mucha gente sume sus voces para que el grito llegue al cielo. Para que al mismo tiempo, en algo esotérico, estemos todos viviendo de nuevo aquel gol de 35 años atrás”, añadió.

Una simpatizante posa mostrando el tatuaje de Diego Maradona en la conmemoración del 35 aniversario del «Gol del Siglo XX». (EFE)

Además, Argentina conmemora por primera vez este 22 de junio el “Día del Futbolista”, en homenaje a este gol.



Antes se celebraba el 14 de mayo por un gol de Ernesto Grillo también contra el seleccionado inglés en 1953.



La iniciativa para cambiar de fecha, aprobada en agosto de 2020, fue impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y contó con el respaldo de la AFA.



“Fue una verdadera obra maestra que permanecerá indeleble en la retina de los apasionados por el futbol, ejecutada por un genio, barrilete cósmico, tal como lo inmortalizara el periodista Víctor Hugo Morales en su recordado relato. Este memorable gol fue elegido como el mejor gol en la historia de los mundiales o el gol del siglo por la FIFA”, dice el texto que presentó la FAA para modificar la fecha.



El 22 de junio de 1986 Argentina venció a Inglaterra por 2-1 con 2 goles de Maradona.



El primero es conocido como “La mano de Dios” y el segundo como “El gol del siglo XX” y fue elegido como el mejor tanto de la historia de los Mundiales en una encuesta realizada por la FIFA.



Tras ese encuentro, Argentina se consagró campeón del mundo al superar a Bélgica en las semifinales por 2-0 y a Alemania Federal en la final por 3-2.



Maradona falleció el pasado 25 de noviembre a sus 60 años.



La autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.



También descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.