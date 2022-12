Argentina vence a Polonia y avanza

Fotos: EFE

La selección mexicana quedó fuera de la Copa del Mundo de Catar 2022, luego de ganar el último duelo de la fase de grupos frente Arabia Saudita por 1-2, pero la diferencia le pasó factura al combinado representativo de la Concacaf.

En su último encuentro del Grupo C, el tri empezó con un bloque de ataque de gran contundencia en el área de Arabia Saudita, pero no fue suficiente durante el primer tiempo, pues el gol no se presentó en la primera mitad.

Al volver del descanso, Henry Martín abrió el marcador a favor de los aztecas, justamente al minuto 47 de tiempo corrido. Mientras, Luis Gerardo Chávez puso el 0-2 a favor del país norteamericano al 52. Con este resultado, México esperaba un resultado favorable de 3 goles en contra de Polonia, pero no se dio.

El sueño de una tercera anotación y avanzar a la siguiente ronda se terminó al 90+5, cuando Salem Al Dawasari consiguió el descuento a favor de los árabes y dejó a los aztecas fuera de la contienda mundialista por diferencia de un gol en contra.