Argentina golea a Venezuela y alarga su invicto en noche de Lionel Messi

Muy agradecido con Dios dijo estar José Canastuj, del equipo Ópticas Deluxe, por ser el mejor guatemalteco de la tercera etapa reina de la vuelta ciclística Bantrab, que se corrió de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, hacia el parque central de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

El connacional entró en el undécimo lugar, en una jornada en la que se recorrieron 133 kilómetros, en promedio a 34.13 km/h, y en la que el gran desafío fue el ascenso hacia Quetzaltenango.

“Creo que día con día mejoro más, me siento muy contento con el resultado. Busqué la etapa, pero no se me dio, pero lo importante es divertirnos y hacer lo que nos gusta”, enfatizó Canastuj.

Luego, agregó: “Desde el primer día vengo con la intención de buscar el podio y no se me ha dado, pero aún faltan dos etapas”.