Arévalo: “Gobierno no está arrodillado ante la corrupción”

Su finalidad es mejorar el sistema de Consejos de Desarrollo y combatir la corrupción

Los cambios realizados al Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para la elección de representantes no gubernamentales del Sistema de Consejos de Desarrollo (Codede) fueron dados a conocer por Víctor Hugo Godoy, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

¿Cuáles fueron los cambios del reglamento de la elección de representantes no gubernamentales para formar parte del sistema de Consejos de Desarrollo?

Hace 22 años que se creó la ley y el reglamento y en ese tiempo han nacido y se han creado nuevas instituciones que son necesarias que participen en el sistema. Entonces, lo que se hizo al modificar el reglamento es quiénes van a participar de la parte institucional de las creadas durante estos 20 años para incorporarse.

Pero, por otro lado, se puso algunos requisitos para la participación de los sectores no gubernamentales. Por ejemplo, no había ninguna obligación de que el representante no gubernamental estuviera domiciliado en el departamento.

Ahorita estamos diciendo que para ser representante del Codede no puede ser un servidor público, porque eso contradice con la función, es decir, es juez y parte. Ese es alguno de los cambios que hay en la actual reforma.

¿Estos cambios surgieron a raíz de que se detectaron anomalías?

Claro, es que aquí hay que tener presente lo siguiente: El Estado, de su presupuesto, hace transferencias a sectores o territorios. Transfiere dinero tanto para el Organismo Judicial, para la Universidad de San Carlos o para el deporte. Pero estos tienen estructuras administrativas susceptibles de ser vigiladas, de cuentadancia y de fiscalización para cómo se desempeñan.

El problema con el sistema de consejos es que se creó un fondo para los consejos departamentales, pero se suprimió el gobierno departamental. Entonces, no hay estructura para poder fiscalizarlo o ejecutarlo de la mejor manera. Por eso es que el Presidente está hablando de instaurar de nuevo lo que es el gobierno departamental, para que haya una forma de fiscalizar esto.

Al no existir estructura, esto siempre cae en manos de una serie de intereses de congresistas, diputados y aún del crimen organizado que tenga interés en lavar dinero y ese tipo de cosas. Volver a crear la estructura del gobierno departamental va en el sentido de mejorar y de combatir el tema de la corrupción en el sistema de consejos.

¿Han recibido denuncias por parte de autoridades locales?

Sí tenemos denuncias; alcaldes y contratistas se quejan de presiones, vamos a poner un teléfono de cuatro cifras para poder recibir las denuncias, porque son muchas.

Pero debemos buscar el mecanismo por medio del cual vamos a denunciar a estas personas que todavía están así. Diría yo que el mayor cambio que ha surgido ahorita ha sido con los gobernadores. Ellos ya no están cobrando ahora por proyectos.

¿De qué trata la campaña transfiriendo poder a la gente?

El sistema de Consejos de Desarrollo se convirtió en una especie de tarea pública, pero muy contaminada, que se llegaba con un montón de actores, pero no pensando en el bien común, sino que, en beneficios particulares, de alcaldes, diputados, etc. Entonces, la campaña de Transfiriendo poder a la gente, lo que pretende es como volver a incentivar el interés de la ciudadanía en que le ponga atención a su sistema de consejos, porque ahí hay un cúmulo de impuestos que es necesario que ellos decidan hacia dónde van y que controlen su ejecución.

Implica eso decirles ustedes tienen derechos, pueden fiscalizar, ustedes pueden acudir a su Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), son 15 mil cocodes en todo el país. Ese tipo de cosas es lo que se pretende con esta campaña.

Hay gente que se organiza en su aldea para construir la escuela, para introducir la energía eléctrica, agua, pero puede ser que los fondos los tenga el cocode. Entonces, ellos pueden acercarse al mismo para pedirle que, por favor, tomen en cuenta este tipo de esfuerzos comunitarios que se realizan. Decirle a la gente que tiene esos derechos eso es transferirle poder.

¿Cuáles han sido los mayores logros de la SCEP hasta el momento?

Una de las cosas era romper con los eslabones que hay respecto a la corrupción que hay en el sistema de Consejos de Desarrollo. La primera generación de reformas que se hizo al reglamento fue cómo modifica la elección de los gobernadores por parte de los representantes no gubernamentales en los codedes para que el presidente pudiera escoger.

Aunque fue un pulso bastante difícil con los representantes no gubernamentales, al final fue un buen resultado que puede calificarse de positivo. De los 22 gobernadores, prácticamente 10 son mujeres, eso no había sucedido antes, y de esas 10, cinco son indígenas. Lideresas que están impulsando o dirigiendo sus departamentos ahora.

¿Las municipalidades podrán ejecutar la ampliación presupuestaria en lo que resta del año?

Lo que pasa es que, por esta vez, como mecanismo de la ampliación presupuestaria, todos los proyectos que van ahí son multianuales. Quiere decir que no vencen en diciembre, porque ya era muy tarde cuando se aprobó.

Nosotros solo damos un acompañamiento técnico, los fondos los manejan las municipalidades, lo que vamos a procurar es que se empleen de la mejor manera. Estamos modificando el contenido de los convenios entre la SCEP y los alcaldes para tener un mejor control. Estamos buscando cómo monitoreamos desde drones el tema de los proyectos, y por supuesto cambiamos a 21 de los 22 directores departamentales de aquí de la SCEP.