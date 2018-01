Apoyo de UNOPS permite ahorro millonario en el IGSS

Hasta Q1 mil millones en ahorro ha sumado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en adquisiciones de insumos médicos, gracias al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), explicó Fabricio Feliciani, director regional de Latinoamérica y el Caribe de esta instancia mundial.

Los ahorros equivalen al 50 por ciento de los valores de referencia. Solo en 2017, por ejemplo, el IGSS economizó US $27 millones (Q197 millones 910 mil) en fármacos, ya que, con la misma cantidad de medicamentos adquiridos, el Seguro Social antes erogaba US $54 millones (Q395 millones 820 mil), aseguró Feliciani.

Los datos fueron revelados durante un conversatorio sobre los resultados de proyectos de infraestructura y adquisición de medicamentos, procesos en los cuales ha colaborado UNOPS en los últimos 10 años, producto de un convenio firmado en 2007. En el encuentro participaron, además de las autoridades del IGSS, el ministro de Salud, Carlos Soto, y diputados de la Comisión Legislativa de Salud.

Infraestructura

Durante el decenio que lleva el acuerdo, la institución de previsión social trabajó proyectos de infraestructura, entre estos ampliación y mejora de hospitales, construcciones nuevas y equipamiento de los nosocomios, con lo cual se logra acercar la salud a las poblaciones que no gozaban de los servicios del IGSS, afirmaron sus autoridades.

Según se expuso, en el referido período se acordó trabajar con US $134 millones (Q982 millones 220 mil), de los cuales se transfirieron US $114 millones (Q833 millones 620 mil), y un análisis preliminar revela una ejecución de US $107 millones (Q784 millones 310 mil).

De las obras trascendentales se mencionó el Hospital de Quetzaltenango, que se entregó en 2017 y en el cual se invirtieron Q316 millones. La media en los precios de construcción fue de US $750 (Q5 mil 497) por metro cuadrado, un ahorro significativo si se compara con los US $1 mil 500 (Q10 mil 995) por m2 de obras similares en Latinoamérica, de acuerdo con los funcionarios del Seguro Social.