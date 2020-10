Anya Taylor-Joy será Furiosa en la precuela de “Mad Max: Fury Road”

Shawn Mendes será el protagonista de un nuevo documental de Netflix sobre su carrera musical, que tomará el relevo de las cintas dedicadas anteriormente a otras estrellas del pop como Taylor Swift, Lady Gaga y Beyoncé.

In Wonder es el título de la película que la plataforma de streaming estrenará el 23 de noviembre, apenas una semana antes de que el canadiense publique su más reciente disco, Wonder, el 4 de diciembre.

El documental sobre Mendes, dirigido por el cineasta Grant Singer, se presentó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, certamen en el que el músico patrocina un premio destinado a obras dirigidas por jóvenes cineastas sobre problemas actuales. Al igual que otras cintas similares, In Wonder repasa la trayectoria de Mendes y muestra momentos íntimos y entrevistas con el artista grabadas a lo largo de varios años.

Netflix continúa con su estrategia de lanzar documentales sobre artistas contemporáneos que se reciben con éxito entre sus amplios círculos de seguidores, como es el caso reciente de Blackpink, Light Up the Sky, estrenado este octubre sobre uno de los grupos de K-pop que más atención está generando en el mundo.

A principios de este año la plataforma lanzó Miss Americana sobre Taylor Siwft y en 2017 hizo lo mismo con Five Foot Two, el retrato audiovisual de Lady Gaga. Aunque quizás el más publicitado fue Homecoming: A Film by Beyoncé, con la emblemática actuación de Beyoncé en el Festival de Coachella de 2018.

Por su parte, Apple tampoco quiere desaprovechar la tendencia y estrenará en febrero de 2021 Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, sobre la vida de Billie Eilish, quien a sus 18 años hizo historia este 2020 al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.

*EFE