Anuncian la muerte del conductor, Fernando del Solar

Saravandah Producciones, con el respaldo de BAC Credomatic, presenta su segunda temporada de obras con School of Rock, basada en la película de Paramount, escrita por Mike White, con libro de Julian Fellowes, letra de Glenn Slater y música de Andrew Lloyd Webber, bajo acuerdo con The Really Useful Group Ltd, Londres, Reino Unido.

Esta comedia musical original de 2003 estará en cartelera del 9 de julio al 28 de agosto, los sábados y domingos, a las 16:00, en el Teatro Lux. El costo de las entradas es de Q250 en Zona Rockera/Platea Central, y de Q175 en Zona Groupie/Platea Lateral, y están disponibles en www.todoticket.com.

“Desde niño siempre que veía la cinta School of Rock soñaba con ser el baterista de esa película.” Jorge Alvarado, Intérprete de Freddy.

Esta puesta en escena la protagonizan Steve Sandoval, Merlyn López, Camila Micheo, Francisco Hurtado y Erick Frías, entre otros, así como un grupo de la nueva generación de artistas nacionales, bajo la dirección escénica de Ricardo Díaz, dirección musical de Roberto Estrada y la producción a cargo de Karina Flores y Patricia Rosenberg, de Saravandah Producciones.

El filme

Cuenta la historia del guitarrista Snake, quien debe conseguir dinero para pagar la renta del apartamento en donde vive con su amigo Ned, antes de que lo desalojen. Asimismo, este lleva a su banda hasta la victoria final en la versión local de Batalla entre Bandas.

“La adaptación de la historia ayudará a comprender lo importante de ayudar a los niños a descubrir su propio talento y potencial. Es vital fomentar en las nuevas generaciones la disciplina y el respeto por este quehacer teatral”, refirió Ricardo Díaz, director de la obra.

Por su parte, Roberto Estrada, director musical, mencionó: “La adaptación de las canciones al español fue una experiencia interesante, ya que era necesario adaptar diferentes conceptos y modismos del inglés a frases que tuvieran sentido en español”.