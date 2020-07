Antonio Banderas y María Casado dirigirán y presentarán los próximos Goya

Películas, series y documentales para ver en Netflix, Amazon Prime Video y HBO GO.

No cabe duda de que las plataformas digitales se han vuelto indispensables durante este tiempo en casa. Este mes, Netflix, Amazon Prime Video y HBO GO traen novedades a sus catálogos, entre las que figuran películas y series de estreno, pero también continuaciones y desenlaces de algunas de las ficciones favoritas del público.

1. Netflix

En julio, Netflix trae no menos de 79 estrenos, entre películas, series y documentales. Una de las más esperadas es la quinta y última temporada de Vis a Vis, bautizada como El Oasis, que marcará la separación entre Maca y Zulema. Otros desenlaces son Las chicas del cable, en la que Lidia sufre la venganza de Carmen dentro de un centro de reeducación; y Jane the Virgin, en el que su protagonista se propone escribir su segunda novela, a la vez que batalla con el amor y un fallo médico.

Entre lo nuevo destaca The Baby-Sitters Club, serie basada en las novelas de Ann M. Martin, que relata la historia de un grupo de amigas y niñeras. Su paladar se despertará con Street Food Latinoamerica y los platillos callejeros más icónicos de la región; y los astros se alinearán con el documental Mucho, mucho amor, centrado en la figura del icónico Walter Mercado.

2. Amazon Prime Video

Relatos confinados podrá verse desde el viernes.

El catálogo del mes de Amazon Prime Video arranca con la segunda temporada de Hanna, una joven criada y entrenada para ser una asesina. Pero también hay vistazos a la realidad, con Relatos con-fin-a-dos, una serie grabada durante la cuarentena, en la que los actores hicieron de directores, técnicos y artesanos de la producción visual. Otro estreno es La jauría, una producción chilena basada en el caso español de La manada.

En lo respectivo al séptimo arte, la plataforma de streaming lo llevará por la vida de la científica Marie Curie en Radioactive, una cinta protagonizada por Rosamund Pike. Además, lo pondrá en medio de un drama romántico y desgarrador con Cold War, el alabado filme de Paweł Pawlikowski.

3. HBO GO

Joker llegará a la pantalla el sábado 18.

La aclamada y polémica Joker llega el sábado 18, como uno de los platos fuertes del mes en HBO GO. A este título se suma la temporada final de la serie Room 104, la cual expone la historia de cada huésped que se aloja en la única habitación de un hotel, la 104.

Tampoco se pueden dejar de lado las series que, aunque ya se estrenaron, revelan nuevos capítulos cada semana. La primera es Perry Mason, la historia de un abogado de poco prestigio que se topa con el caso más impactante de la década. Destaca también I’ll be Gone in the Dark, una serie documental que explora la investigación de uno de los asesinos más elusivos y violentos de California. Finalmente, en I May Destroy You, la vida de la joven Arabella se ve trastornada luego de una agresión sexual.