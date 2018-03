Annihilation, un triunfo de Natalie Portman

Desde Léon: The Professional hemos visto la carrera de Natalie Portman. Aunque para mí, su trayecto tiene más errores que aciertos. Incluso he llegado a pensar que está sobrevalorada. Pero cuando hace las cosas bien, es de levantarse y aplaudir, como sucedió en Black Swan y Knight of Cups (caso contrario al de las cintas de Thor y las de Star Wars).

En el caso de Annihilation es de callar y ovacionar a su personaje. Esta es una pieza para los amantes de la ciencia ficción y les dejará la misma sensación que en su momento nos dio Under the Skin (2013).

Lena (Portman) es quien nos toma de la mano en Annihilation, es quien lleva en hombros a esta película. Con un guion fantástico e imágenes sorprendentes, el argumento de la historia trata de explicarnos qué es The Shimmer, un fenómeno biológico desatado por un meteorito, en EE. UU.

Para describirlo un poco, The Shimmer se convierte en una cúpula en crecimiento, una onda que hace que toda entidad biológica que entra en contacto, mute constantemente. Y lo que se prevé: no hay forma de detenerla y hay manos extraterrestres. Se han enviado comisiones militares a investigarla y no regresan; drones y dejan de transmitir. Es por ello, que Lena, una bióloga con un pasado comprometido, es enviada con otro grupo de especialistas a investigar.

Las mutaciones que vemos en la película innovan por sus peculiaridades a tal punto, que nos hace preguntarnos ¿qué haría yo en ese contexto? ¡Ah, sí! Lo mejor es que una vez entrás en el Shimmer, no volverás a ser el mismo, tu código genético cambiará.

Aunque tiene errores narrativos obvios, como salir a patrullar solo luego de que un animal ataca al grupo, eso se perdona con los diálogos y las interpretaciones. Todos los personajes que aparecen calzan de manera creíble su papel, además todas son mujeres. Incluso la breve participación de Oscar Isaac es fabulosa.

Natalie Portman brilla literalmente en esta cinta. Definitivamente, algo pensado para un público amante del cine de ciencia ficción. Está disponible en Netfix, para ver un viernes por la noche y ponerte existencial.

Decepción fílmica: The Fate of the Furious. Solo para estar al día, vi la más reciente entrega de la saga Rápido y Furioso. Aunque Charlize The-ron ilumina la pantalla con su villanía, no es suficiente. La historia es más de lo mismo, y a los 10 minutos de iniciada la película ya sabrás toda la trama y adivinarás el final. Aquello de que el bueno se vuelve malo, y el malo medio bueno…. (sí, muy a lo caricatura de Disney) impera en el filme. La familia Toretto va en aumento, así sea para adoptar a quien trató de matarte. Es justamente para verla una mañana de Semana Santa, cuando no sabés qué hacer con tu tiempo.