Anahí confirma reunión de RBD y se sincera sobre su anorexia

La serie televisiva Pretty Little Liars tendrá una nueva versión actualizada al 2020 de la mano de los productores de Riverdale y The Vampire Diaries, informó la plataforma HBO Max tras encargar el rodaje.



Tan solo una década después del estreno de la ficción original, la nueva versión tratará de repetir el éxito que tuvo Pretty Little Liars desde 2010 hasta 2017, con siete temporadas y 160 episodios, pero que sin embargo no cosechó con dos producciones derivadas que se cancelaron en su primera temporada.

Tras el fracaso de Ravenswood y The Perfectionists, el canal buscará enganchar a la audiencia con Pretty Little Liars: Original Sin. “Hace veinte años, una serie de eventos trágicos casi destrozó la ciudad obrera de Millwood. Ahora, en la actualidad, un grupo de chicas adolescentes se ven atormentadas por un asaltante desconocido que las obliga a pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas”, indica el argumento.



HBO Max definió en un comunicado que la nueva versión será un “drama oscuro, furioso y teñido de horror”. El productor de series como Riverdale y Glee, Roberto Aguirre-Sacasa, de origen nicaragüense, será el encargado de adaptar a la nueva década la historia que llegó al público en 2010 y se hizo muy popular entre los jóvenes.



“Sabíamos que teníamos que tratar la serie original y hacer algo diferente. Así que nos apoyamos en el suspenso y el horror para esta versión que con suerte rendirá honor a aquello que más gusto a los fanáticos”, aseguró Aguirre-Sacasa.



Por el momento la creadora del formato original, I. Marlene King, no participará en la próxima ficción. Pretty Little Liars: Original Sin se basará de nuevo en las novelas de la escritora estadounidense de literatura para adolescentes Sara Shepard.

*EFE