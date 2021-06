Ana Leticia Aguilar, asume como titular de la Seprem

Jonathan Ardón expondrá al público su muestra Dal segno al coda, en Galería El Túnel.

Lejos ha quedado ese 2011 cuando lanzó su primera exposición personal. Ahora, el artista que firma sus obras Nathan, como homenaje a su mamá, ya se ha ganado el reconocimiento y los espacios gracias a su talento expuesto en las galerías de arte del país. Con sus dibujos de aves, nidos, rostros elaborados a lápiz y tinta inaugurará su más reciente trabajo, mañana 23 de junio, y el cual se exhibirá hasta el 3 de julio en Galería El Túnel, zona 10.

El artista presentaría su exposición individual en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Sala Paseo el 16 de junio, pero por cuestiones de salud se suspendió, por lo cual se reagendará la actividad, informó en sus redes

sociales.

Ardón contó que el año pasado fue nominado al premio Carlos Mérida, y eso motivó que el viceministro de Cultura, Cristian Neftalí Calderón, lo contactara para ofrecerle un espacio para su muestra. Esto lo ha enorgullecido para su trayectoria artística, afirmó, porque poca gente ha tenido la oportunidad de exponer en el Palacio Nacional de la Cultura.

Foto: Cortesía de Facebook Jonathan Ardón

La pintura y la música se fusionan

El título de esta exposición Dal segno al coda y el carácter de la obra de Nathan pertenece al mundo de la música. El signo musical se emplea para señalar puntos de referencia o repeticiones. La coda es una cadencia que va in crescendo hasta alcanzar complejidad o indicar una sección instrumental entera.

“Además de que está casado con una profesional de la música, Nathan pertenece a esa familia de artistas que ven en las melodías un reflejo de su pintura o que ven en su pintura un estímulo musical”, detalló la escritora Silvia Herrera Ubico.

“Yo me considero un dibujante, no colorista ni pintor, aunque el maestro Ramón Ávila me ha dicho que el dibujo siempre es pintura.” Jonathan Ardón Artista

Ardón enfatizó que el público, al mirar este repertorio, va a regresar a ver los temas de sus dibujos, rostros, pájaros, nidos con técnicas con las que trabajó antes, así también lo que él está realizando recientemente de grabado, dibujo y pintura. Herrera Ubico explicó que en esta exposición existen seis tipos de obras. Unos lienzos grandes trabajados con carboncillo, tinta y acrílico. Otros de fondo negro ejecutados con acrílico y pan de oro. Otras pinturas de fondo blanco en las cuales Ardón demuestra el manejo de la línea y también de esa invasión de manchas que ya lo

distinguen.

Cortesía: Galería El Tunel

Este repertorio de obras, que ya lleva 10 años de exponer en forma individual y 13 de haber aparecido en la escena del arte visual guatemalteco, traza la fuerza de su afinado estilo. Los leitmotivs de este pentagrama gráfico son las aves, las plumas, las manchas y ahora, los rostros, citaron los profesionales de las diferentes expresiones artísticas.

Consulte los horarios de visita

Galería El Túnel (16 calle 1-01 zona 10, Plaza Obelisco) Del 23 de junio al 3 de julio se exhibe de lunes a viernes, de 9:30 a 19:00 horas y sábado de 9:30 a 13:30 horas. La entrada es libre. Palacio Nacional de la Cultura (Sala Paseo Sexta). Se programará de nuevo la exposición individual, que suspendió debido a problemas de salud.