Ana de Armas se convierte en imagen de Estée Lauder

El legendario cantante jamaiquino de reggae Bunny Wailer, uno de los fundadores del icónico grupo The Wailers con Bob Marley, falleció hoy en un hospital de Kingston, Jamaica, a sus 73 años.



Wailer falleció en el Hospital Medical Associates, confirmó el mánager de la banda, Maxine Stowe, al diario jamaiquino Jamaica Observer sin revelar la causa de su muerte. No obstante, Wailer fue admitido varias veces en el hospital después de sufrir un segundo derrame cerebral en 2020.



El cantante, quien originalmente se llamaba Neville Livingstone, antes de cambiarse a su legendario nombre, también era conocido como Bunny Livingstone, fue uno de los integrantes originales de The Wailers junto a Marley y Peter Tosh.



Natural de la Parroquia de Santa Ana (división territorial propia de Jamaica), Wailer fue amigo de Marley desde muy pequeño. Incluso, ambos fueron hermanastros.

Marley y Wailer fueron guiados primeramente por Joe Higgs, conocido como El padrino del reggae, quien entonces les presentó a Tosh, su condiscípulo de ese entonces. Así, el trío de Marley, Wailer y Tosh se aventuraron a Kingston para emprender su carrera en la música.



Poco después, se les unieron el cantante Junior Braithwaite y las coristas Beverley Kelso y Cherry Smith. Luego de rebuscar varios nombres para su agrupación, que incluyeron Los Teenagers y los Wailing Wailers, finalmente el trío decidió llamarse The Wailers.



Así, el grupo, junto al sello disquero Studio One, el cual empleaba a compositores y productores como Lee Scratch Perry y Jackie Mittoo, lanzaron el tema escrito por Marley, Simmer Down, que llegó al número uno en Jamaica.



Braithwaite, Kelso y Smith, no obstante, se apartaron del grupo, dejando entonces a Marley, Wailer y Tosh como líderes de la banda y quienes entonces lanzarían en 1965 su primer disco, The Wailing Wailers.



Otros discos de Wailer fueron Blackheart Man, lanzado en 1976, y Rock ‘n’ Groove en 1981. Algunos de los temas más conocidos de Wailer son Cool Runnings, Ballroom Floor, Crucial y Bald Head Jesus.



En 2017, el Gobierno de Jamaica premió a Wailer con la Orden de Mérito, el cuarto premio honor del país. En febrero de 2019, el Gobierno jamaiquino también reconoció a Wailer por su contribución a la música jamaiquina con el Premio Reggae Gold.