Ambiente de fiesta y creatividad para terminar el año

Fotos: Herbert García

El zacapaneco Kevin Cordón, de 37 años, originario de La Unión y con 25 años de practicar bádminton, desde que comenzó en 1998, tiene en la mente los Juegos Olímpicos de París 2024, para lo cual ha acumulado puntos en el ranquin internacional, ubicándose entre los primeros 55 del mundo.

Su objetivo muy claro es la clasificación para las justas parisienses, por lo que se entrena intensamente en las canchas de la Federación, en el Coliseo Deportivo y ha intervenido en torneos internacionales donde pueda sumar puntos para subir en el escalafón. Está seguro de que quiere cerrar su carrera con un buen resultado el próximo año, a sabiendas de que el ocaso en el deporte de sus amores ronda por su mente.

Con mucha discreción, dijo: “Sé que mi retiro está cerca y no tengo fecha, pero por el momento solo pienso en clasificarme para los Juegos”. “Para cuando me retire, quiero aportarle algo al bádminton, posiblemente siendo entrenador o dirigente, pero sí tengo pensado darle a este deporte la experiencia y conocimiento que he adquirido”, adelantó. Cordón es uno de los deportistas más destacados de Guatemala, y el mejor de todos los tiempos en bádminton.

Uno de sus más recientes logros fue la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, llegando a cinco preseas en estas competencias. Además, suma 11 en competencias continentales en dicha disciplina. Las justas se efectuarán del 26 de julio al 11 de agosto, en donde se espera que el Zurdo de Oro esté presente.