Alux Nahual llega a Costa Rica con dos conciertos sinfónicos

En los cómics, los Guardians of the Galaxy (Guardianes de la Galaxia) tienen una rica historia que se remonta a su debut en enero de 1969 en Marvel Super-Heroes #18, creados por el escritor Arnold Drake y el artista Gene Colan. El equipo original se presentó como rebeldes que luchaban contra el tiránico imperio Badoon en el siglo 31. Sin embargo, la versión de los Guardianes que es familiar para el público cinematográfico fue creada en 2008 por Dan Abnett y Andy Lanning.

Esta segunda serie de cómics sigue a un grupo de personajes diversos y carismáticos que se unen para proteger a la galaxia de diversas amenazas. La lista del equipo ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia, mostrando diferentes héroes y antihéroes de todo el Universo Marvel. Algunos de los miembros notables incluyen: Star-Lord, Gamora, Drax the Destroyer, Rocket Raccoon, Groot, Pyla-Vell, Moondragon y muchos otros.

Con el tiempo, los Guardianes se han convertido en una parte esencial del lado cósmico del Universo Marvel, a menudo aventurándose al espacio exterior para enfrentar amenazas de nivel cósmico.

En los últimos años, los Guardians of the Galaxy han ganado una gran popularidad, en parte debido al éxito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La adaptación cinematográfica Guardians of the Galaxy, de 2014, introdujo una versión fresca y entretenida del equipo, y llevó a los Guardianes a una audiencia más amplia impulsándolos a la conciencia general. El éxito de la serie hizo que se produjeran varias secuelas.

La tercera y última entrega, Guardians of the Galaxy Vol. 3, se estrenó en cines a principios de este mes. Las películas han mostrado el humor, la camaradería y las emocionantes misiones intergalácticas del equipo, lo que los han convertido en unos de los personajes más populares del MCU. Además, el equipo ha aparecido en otras películas de Marvel, como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, consolidando aún más su presencia en el universo de superhéroes.

Los Guardianes han sido adaptados a otros medios exitosamente, incluyendo atracciones de parques temáticos. Han figurado en videojuegos como Lego Marvel Super Heroes, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series y Marvel: Avengers Alliance. También han aparecido en series televisivas como The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, Avengers Assemble y Hulk and the Agents of S.M.A.S.H., asi como en la película para televisión The Guardians of the Galaxy Holiday Special. La mercancía basada en los personajes ha sido muy popular, particularmente las diversas líneas de juguetes como Minimates,

Build-A-Figure y la producida por Hot Toys.