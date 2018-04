Algunas preguntas para un Fiscal General

Pienso que es importante que todos aquellos que se hayan postulado para ejercer el cargo de fiscal general de la República sepamos responder a estas preguntas, preguntas que posiblemente no nos sean formuladas, ya que usualmente nos perdemos en lo “cajonero” y en intrascendentes preciosismos, olvidados de cuanto preocupa a los “ciudadanos de a pie”, a los ciudadanos que día a día trabajan y se esfuerzan por vivir –y sobrevivir– atenidos a la realidad en que vivimos.

(1) ¿Qué hará usted, si es fiscal general de la República, para que sea aplicable la pena de muerte? ¿Permitirá usted que siendo –como lo es– ley de la República, sea inaplicable? ¿Velará Usted porque pueda aplicarse al asesino? ¿Le importa a Usted que una amplia mayoría de guatemaltecos la respalden. (2) ¿Qué hará Usted, si es fiscal general de la República, con respecto al narcotráfico? ¿Considera que son importantes las extradiciones para combatirlo? ¿Piensa usted que la corrupción y el narcotráfico, estén relacionados? ¿Piensa usted que pueda erradicarse la corrupción sin combatir el narcotráfico? (3) ¿Qué hará usted, si es fiscal general de la República con respecto a las leyes de amnistía? ¿Velará usted por el estricto complimiento de las leyes? ¿De todas las leyes? ¿Se encuentran vigentes los decretos de amnistía? (4) ¿Qué importancia dará usted, si es fiscal general de la República, para investigar, perseguir y lograr el castigo de los delitos que son perpetrados, día a día, en contra de los guatemaltecos de a pie, asesinatos, extorsiones, asaltos, violaciones, entre otros? ¿Considera a las maras organizaciones criminales? (5) ¿Que hará usted, si es fiscal general de la República en contra de los monopolios que existen en Guatemala? ¿Velará usted por el estricto cumplimiento del artículo 130 de la Constitución que los prohíbe? (6) ¿Qué medidas tomará usted para que lleguen a sentencia los procesos? ¿Cree usted que los plazos sean leyes? ¿Perseguirá usted el incumplimiento de los plazos? (7) ¿Qué hará para evitar que la prisión preventiva se use para proyectar una imagen de eficiencia que no existe? ¿Hará usted algo para que la prisión preventiva se use tan solo, como excepción, en los precisos casos previstos por la ley, el peligro de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones y en aquellos delitos en los que la ley expresamente los prohíbe? ¿Está familiarizado con el uso de los brazaletes? ¿Sabe usted cuánto le cuesta a los contribuyentes el sostenimiento de los ilegales centros de detención VIP? (8) ¿Qué hará Usted para evitar que el abuso del secreto del que se está haciendo en los procesos nos regrese a los tiempos inquisitivos del sumario? ¿Qué hará para evitar que el abuso de la prueba anticipada nos regrese, a que se pierda la inmediación de la prueba y, al final, los jueces vuelvan a juzgar papeles? (9) ¿Velará usted como fiscal general para que se cumplan las leyes –todas– que rigen el sistema penitenciario? ¿Para qué, según usted, el éxito de la persecución penal, si este sistema no funciona? (10) ¿Promoverá usted la aplicación del comiso como pena accesoria, en todo tipo de delitos? ¿Favorecerá el uso de la extinción de dominio para perseguir la corrupción, el pisto, lo que al final de cuentas importa al delincuente y su recuperación, lo que importa al ciudadano? (11) ¿Velará usted, si es fiscal general de la República, porque todos los procedimientos y resoluciones se ajusten a las leyes y las pruebas y, si no es así, perseguirá usted a quienes resulten infractores? (12) ¿Qué hará usted, si es fiscal general de la República, para lograr una mejor relación y coordinación con todos los órganos del Estado, incluso el invitado coadyuvante, cada uno en el ámbito de su competencia? (13) ¿Considera usted necesaria la CICIG? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Podría usted trabajar sin la CICIG, si es fiscal general de la República? (14) ¿Qué importancia le da usted a la persecución y castigo de las “pequeña” infracciones? (15) ¿Existe, en su criterio, alguna ley o tratado que pueda estar por encima de la Constitución Política de la República? (16) Qué hará usted, si es fiscal general de la República, para que se cumpla el artículo 70 de la Constitución que, desde hace 30 años mandó la emisión de la ley que debía desarrollar lo referente a las comunidades indígenas, el reconocimiento de su organización y derecho, incluidos? Qué hará usted para que se cumpla el artículo 100 y, específicamente, el mandato de incluir en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado la partida –no susceptible de transferencias– que cubra la cuota de Estado a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? (17) ¿Piensa usted que tanto debe regocijarse el Ministerio Público por la condena de un culpable como por la absolución de un inocente? (18) ¿Considera usted que puede haber genocidio si las acciones u omisiones perpetradas carecen de la intención de exterminar total o parcialmente a un grupo étnico, nacional o religioso? ¿Cree usted que debe velar el Ministerio Público por el estricto cumplimiento de las normas procesales para que no se anulen las sentencias? Todas estas son preguntas que importan –vitales– pero no se hacen porque pareceríamos más interesados en el sexo de los Ángeles.

Más que ser fiscal general –lo dije antes de que se iniciara el proceso de postulación–, proceso en el que no hubiera intervenido si el exministro de Gobernación hubiera tomado parte, el mejor prospecto para fiscal general –más que ser fiscal general, decía– lo que me interesa es que llegue a este cargo quien sea el mejor para ejercerlo. Si lo soy, entre los postulantes –perfecto– pero, si no lo soy, cuánto mejor. La Fiscalía, una auténtica cruz.

Lo importante es que quien llegue sea capaz de una agenda de Estado, continué lo bueno, corrija errores, erradique politización y sesgo y se atenga única y exclusivamente a la autoridad de las leyes, la de la Constitución, la más alta y la primera Guatemala sería distinta, si la Constitución se cumpliera y sus infractores perseguidos y castigados. ¿Es esa la razón –que logremos alcanzar una Guatemala distinta, la que pactamos en la Constitución– lo que le llama a ser el fiscal general de la República? Tiene nuestro pueblo el derecho de saber a qué atenerse con cada postulante.