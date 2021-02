Alex Ferreira presume de proximidad con las palabras, en “Tanda”

El músico dominicano de nacimiento y “chilango” (capitalino) por elección, Alex Ferreira, se confiesa como un “obsesionado de las palabras”, de su significado, su sonoridad, y es precisamente la fonética de la palabra «tanda» lo que lo llevó a darle el nombre a su última producción discográfica.

“Todo el rato estoy escribiendo cosas que escucho, tengo bancos de palabras, siempre estoy apuntando. No leo tanto como la gente cree que leo, pero me informo mucho por los textos de las canciones”, afirma el autor de Un cariñito.

La palabra Tanda, que da nombre a su tercer disco de estudio, vivía en el inconsciente de Ferreira. Esta tuvo su primera aparición en la canción Paripé que es la segunda del disco y que tomó prestada por la fuerza que emana por sí sola.

“Cuando me puse el disco de inicio a fin estaba buscando una palabra o frase que lo representara. Me atrajo mucho la fonética de tanda, más no el significado. Suena como un golpe de percusión o una palabra africana y simplemente le puse ese nombre al disco sin que tuviese un sentido literal”, apunta.

Son 13 las canciones que conforman esta producción en la que Ferreira presenta un universo latino lleno de influencias musicales como el jazz, la bachata, la salsa, el bolero y la balada, luego de que en su disco anterior Canapé (2017), el músico explorara sonidos pop y rock, de los que ahora se aleja para no repetirse.

“Agarré las canciones que eran más anglosajonas, más pop, incluso rock y las puse a un lado. Me centré en las que solas iban en la dirección latina-caribeña, hay mucha influencia afroantillana”, menciona.

Aunque estas influencias han permeado la música del cantautor desde el inicio de su carrera, el disco tiene una esencia particular en el que el ritmo y la identidad latina se hace presente en muchos aspectos, incluso en el uso de “palabras caribeñas” que no son tan conocidas en toda Latinoamérica. “También estoy jugando con el humor, estoy desarrollando ese lado mío que tiene que ver con ese tema que no había probado antes”, añade.

A su vez, las letras de Tanda demuestran una madurez particular que, aunque asegura que su intención no es ponerse “en una posición de sabiduría”, expresan enseñanzas de vida. “Yo me considero una persona que tiene muchos defectos y de alguna manera me canto las canciones a mí también. Intento vivir mi vida respetando las cosas que me hacen ilusión, que me apasionan, siempre conectando con el niño que tengo dentro, no rendirme del todo en la vida y también saber que la vida es corta”, comenta.

El disco fue grabado en febrero del 2020 y casi todo fue realizado en vivo con los músicos reunidos tocando en el estudio. Entre los nombres que figuran como parte de esta producción están Gustavo Guerrero, Silvana Estrada, César Pacheco y Laura Itandehui.

Ni de aquí, ni de allá

Alex Ferreira se siente mexicano: “ya me he visto en otros países pidiendo picante”, confiesa, pero la verdad es que su corazón pertenece a muchos lugares. “Es un poco raro, viví 10 años en Madrid, llevo 8 en México, nací en República Dominicana y viví con mi madre en EE. UU. un tiempo. He estado condenado a moverme de un lugar a otro”, explica.

Por ahora, el acreedor a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2018, llama “casa” a México y aprecia del país a su gente, su comida y sus paisajes. “He podido viajar mucho por el país y me he dado cuenta de que es un país que no tiene que envidiarle nada a nadie, hasta tiene una parte caribeña con la que me identifico mucho”, asegura.

Otra de las cosas que más disfruta de México, es la escena musical que existe, pues desde su punto de vista ha sido un lugar fundamental para el desarrollo de la música en Latinoamérica. “Hay una escena real de nueva canción latinoamericana en México y no solo de mexicanos, que hay un montón, como Silvana Estrada o David Aguilar, también vienen artistas del resto del planeta a parar a México como yo”, explica.

Aunque Ferreira recién estrena Tanda este viernes, el músico ya se encuentra preparando un nuevo disco en el que volverá a darle la vuelta a su música para salir de su zona de confort.