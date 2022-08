Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti se unen en Soy, un himno a la amistad

Foto: EFE

Aprincipios de julio llegó a los cines la nueva película de Thor, Thor: Love and Thunder, y en ella hay más de un Hemsworth, Portman y Bale, ya que los hijos de los protagonistas comparten, en mayor o menor medida, pantalla con sus famosos padres. Antes que ellos, actrices y actores como Andie MacDowell y Margaret Qualley; Angelina Jolie y Vivienne Jolie-Pitt o Kirk, Michael y Cameron Douglas pasaron por la misma experiencia.

El año pasado, The Maid fue uno de los éxitos de la plataforma Netflix. La miniserie cuenta la historia de una joven madre que sobrevive como asistenta tras huir de una relación de maltrato. El personaje central fue interpretado por Margaret Qualley. Su madre, la actriz Andie MacDowell, fue su mamá también en la ficción.

Angelina Jolie, junto a una de sus hijas Vivienne Jolie-Pitt, hija de Angelina Jolie, tuvo un pequeño papel frente a su madre en Maleficent, en la que Jolie interpreta a Maléfica, y Jolie-Pitt, a Aurora de niña.

It Runs in the Family consiguió reunir frente a la cámara no a dos generaciones de actores, sino a tres. Kirk Douglas, Michael Douglas y Cameron Douglas interpretaron los mismos papeles que tenían en la vida real: padre, hijo y nieto.

Tras el fallecimiento de Kirk Douglas en 2020, su hijo Michael escribió en redes que para el mundo era una leyenda del cine y una persona humanitaria concienciada y comprometida con las causas en las que creía. “Pero para mí y mis hermanos, Joel y Peter, él era simplemente papá”, escribió.

“Para Catherine (Zeta-Jones), actriz y esposa de Douglas], un suegro maravilloso; para sus nietos y bisnieto, su amado abuelo, y para su esposa, Anne, un marido maravilloso”, añadió. Los Stiller, los cómicos Jerry y Ben, padre e hijo, también han trabajado juntos.

Ben fichó a su padre para Zoolander, película que protagonizaba y dirigía, como su mánager en la ficción, rol que repitió en la secuela Zoolander 2. En The Heartbreak Kid y Hot Pursuit, interpretaron a padre e hijo. También hicieron varios cameos en Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, entre otras ocasiones en las que aparecieron juntos en la pantalla.