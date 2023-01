Alejandro Fernández lanza nueva música

Foto: Cortesía David Leppe

El esperadísimo (por lo menos para mí) nuevo filme del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ya está en Netflix. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022) trata acerca de un reconocido periodista y documentalista mexicano Silverio Gacho (el alter ego de Iñárritu), quien alcanza la cima de su carrera en los Estados Unidos, y regresa después de mucho tiempo a su país natal para conectar con sus raíces.

Aunque lo más llamativo de este largometraje es su espectacular contenido visual, para esta columna me atrevo a compartir algunas de las frases que siguen dando vueltas en mi mente, con ideas y opiniones que van desde el nacionalismo, el crimen organizado, los estados de ánimo y la identidad, entre otros tópicos. ¡Así que, comencemos!

Acerca de hechos históricos: “Solo los mexicanos somos capaces de convertir una vergonzosa derrota en una victoria mítica”.

México: “México no es un país, sino un pinche estado mental”.

Valorar cosas: “Sí valoro cosas, pero no las mismas que tú. Y sí, me cuestan mucho, aun ahora que comparto mis sentimientos, algo que quieres que haga más, me cuesta mucho, pero lo hago. Pero como no son los sentimientos que esperas, no son ciertos”.

Lo más llamativo de este largometraje es su espectacular contenido visual.

Enfoque: “No creo nada hasta que lo veo. Pero un documentalista no debe creer o no creer. Solo necesita mirar y saber dónde enfocar”.

Crimen organizado: “Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión, y ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros no le tememos a la muerte, ustedes se mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, ustedes tienen calibre .38. Nosotros estamos al ataque, ustedes a la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo, nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos han transformado en super stars del crimen, nosotros los tenemos de payasos”.

Hicimos un episodio de “Bardo”, con unas cuantas verdades sobre la nueva película de Alejandro González Iñárritu 🇲🇽 Escucha aquí 🎧 el nuevo #NadaQueVer, el podcast oficial de Netflix🎙️ https://t.co/uTS4Y8OO6m pic.twitter.com/xqAuXdyZ8K — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 19, 2022

La memoria: “La memoria carece de verdad, solo tiene convicción emocional”.

Los medios de comunicación en la actualidad: “Me río de tu nacionalismo chato, provinciano, patriotero. De verte al servicio de la industria de la humillación pública y el linchamiento digital, de esos clics que nos dicen qué tenemos que creer, el nuevo gran negocio de las corporaciones”.

La depresión: “La depresión es la enfermedad de los burgueses, hija del ocio. Nosotros no tenemos tiempo para estar tristes”.

Y la tristeza: “¡Solo estoy triste! Y eso está bien. Sentirse triste es bueno para ti a veces. Pero siempre quieres arreglar las cosas, explicarlas. Algunas cosas simplemente son lo que son”.

Mientras tanto, respetado lector, como el mismo filme lo dice: “La gente viene y va. Las ideas son lo que queda”. Para este nuevo año, le deseo salud y un buen puñado de ideas que le convengan.