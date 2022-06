Alejandro Fernández enamoró de nuevo a Guatemala

Ahora sería difícil poner otra cara a los personajes que interpretaron, pero estas actrices y actores no fueron la primera opción de productores o directores. Como Anne Hathaway, para The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), o Keanu Reeves, para The Matrix; estos son ejemplos de intérpretes que llegaron de rebote a un papel después de que los responsables de las películas tuvieron que buscar un plan b.

Anne Hathaway

Hasta en tres ocasiones dijo que no Rachel McAdams al papel de Andrea Sachs, la protagonista de The Devil Wears Prada. “Empezamos a negociar con Annie [Anne Hathaway] para hacer un trato y eso no salió bien con el estudio

Se lo ofrecimos a Rachel McAdams tres veces. El estudio estaba decidido a tenerla y ella estaba decidida a no hacerlo”, dijo a Entertainment Weekly el director, David Frankel.

Keanu Reeves

Keanu Reeves ha interpretado en cuatro ocasiones a Thomas A. Anderson, más conocido como Neo, el elegido para vencer a las máquinas y salvar a la humanidad en The Matrix y sus secuelas. Antes de llegar a él, diferentes actores rechazaron vestir el ya icónico abrigo negro. “No es mío. Es de otra persona y va a ir y hacerlo. Realmente creo en ello. De verdad. Pero pasé de Matrix. Tomé la pastilla roja”, dijo Brad Pitt al ser preguntado en una charla en el Festival Internacional de Cine. Nicolas Cage, al que también tentaron con el papel, dijo que no por motivos personales. “Rechacé Lord of The Rings y Matrix porque no quería ir a Nueva Zelanda durante tres años o a Australia durante tres años porque necesitaba estar en casa con mi hijo Weston, eso es un hecho”, dijo el actor a People. Will Smith decidió hacer Wild Wild West, que resultó ser un gran fracaso, en lugar de The Matrix. No estoy orgulloso, aseguró, pero Keanu estuvo perfecto. Laurence Fishburne estuvo perfecto.

Tom Cruise

Puede que el de Jerry Maguire, en la película homónima, sea uno de los papeles más icónicos de Tom Cruise pero, según dijo el director de la cinta, Cameron Crowe, a Deadline, el personaje fue ideado con otro Tom en mente. “La idea era: no seamos esclavos de escribir esto como una película de Tom Hanks en mayúsculas, sino que tengamos a Tom Hanks en nuestras mentes como un tipo que interpretaría a Jerry Maguire. Así que lo desarrollamos en cierto punto para él, basándonos en que sabíamos que realmente quería hacer algo con nosotros”. Director y actor se reunieron en Nueva York con el guion, y Hanks leyó una de las escenas. Y entonces escuché a Tom Hanks decir las palabras, soy Jerry Maguire. “Y, por supuesto, estuvo genial”. Sin embargo, finalmente, Hanks lo rechazó. Se contemplaron otras ideas, pero Crowe ya había pensado anteriormente en Cruise. “Le enviamos el guion y reaccionó inmediatamente. Estaba entusiasmado con el ángulo deportivo, con la idea de interpretar a un agente”.