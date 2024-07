Alegría y risas, el show de Sofía Niño de Rivera

Fotos: cortesía del IG de Andrea Zapet

Andrea Zapeta García se presentó en la competencia de National Costume en Miss Supranational 2024, que se realiza en Polonia, en donde portó la vestimenta maya del departamento de Quetzaltenango. La gran final del certamen será el sábado 6 de julio, en el anfiteatro Strzelecki Park, en la ciudad de Nowy Sącz, del mencionado país.

“En estas semanas he entregado mi corazón, no ha sido nada fácil a veces estar con una comida al día porque el tiempo se hace demasiado corto, pero no cambiaría ni un segundo de lo que he vivido y todo lo poco o mucho que he hecho ha sido con todo el amor que siento por mi país”, dijo la candidata guatemalteca.

La también abogada y notaria y Miss Supranational Guatemala ha lucido una indumentaria que consta de las siguientes piezas: en la cabeza lleva un tocado o zute de una faja roja de dos borlas que cuelgan a los lados; el güipil es elaborado a mano en telar de cintura, con técnicas decorativas de flores y pájaros de figuras geométricas. El sobregüipil elaborado con telar de pie con la técnica del brocado a mano, en la cintura lleva dos fajas rojas para sostener el corte o faldón, una faja corta que sostiene y una gruesa que adorna.

El corte es una falda elaborada con telar de pie con la técnica del jaspeado y es negro o azul oscuro con franjas de colores de forma vertical; enfrente de la falda lleva una cruz que se llama rasha, que es bordada a mano y tiene diferentes colores que representan al arcoíris o del prisma solar.