Alcalde de Villa Nueva: “las personas sienten seguridad”, por Estado de Prevención

Su compromiso de fortalecer los gobiernos municipales, para mejorar el desarrollo productivo del país, anunció ayer el presidente Alejandro Giammattei, durante una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Respetamos y creemos en el municipalismo”, expresó el mandatario poco después de que concluyera la IV Convención Municipalista Internacional celebrada en un hotel capitalino.

El mandatario anunció que en las próximas semanas se instalará la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, para enlazar las alcaldías con el gobierno central.

También informó que, para el 14 de febrero, estará disponible una aplicación móvil, por medio de la cual los jefes ediles podrán conocer todos los requerimientos hechos al Ejecutivo para darle seguimiento a sus propuestas.

“No se vale no responderle a los alcaldes, no se vale no oír a los alcaldes ni olvidarse de ellos”, expresó Giammattei.