Al compás de la salsa con La Fórmula

Fotos: cortesía DC Comics

El CEO de DC Studios James Gunn reveló los proyectos cinematográficos que se encuentran en desarrollo por parte de la casa de superhéroes para los próximos 10 años. Este será un nuevo reinicio en este universo y será llamada en su primera fase Capítulo 1: Dioses y Monstruos.

Se desarrollarán cinco películas para este nuevo mundo, entre las que resaltan Superman: Legacy, que se estrenará el 7 de noviembre de 2025 y Batman: The bold and the brave, aún sin fecha. Además, esta nueva saga fílmica contará con cinco series de la cual una será animada.

Aunque se desconoce quiénes serán los nuevos actores que encarnen a los miembros de la Liga de la Justicia, Gunn informó que los actores Jasson Momoa y Zachary Levy podrán continuar con el rol de sus personajes actuales, y confirmó que Aquaman 3 está en desarrollo.

El CEO también informó que, paralelo a esta nueva línea, se continuará con desarrollo las secuelas de las películas independientes de The Batman y Joker, las que se encuentran en de sus respectivas secuelas, las cuales no afectaran el Universo DC.