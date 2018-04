Agenda cultural

Música

Nacionales

La música se manifiesta en la presentación que reúne a La Casa de Kello, Aire Gurú y Matea Santa. Asista hoy a las 20:00 a Abejorro, Arkadia Shopping Mall, zona 10. Admisión Q30.

Exposiciones

Al óleo

El óleo es una superficie viviente para el pintor Robert Flanagan. Descubra sus últimas creaciones en la exposición The drama of silence, hoy a las 17:00 en el Mesón Panza Verde, 5a. avenida sur no. 19, Antigua Guatemala. Entrada libre.

Cine

Secuestro

La fantasía y la realidad se mezclan en El secuestro de Michel Houellebecq. Esta cinta francesa dirigida por Guillaume Nicloux se presenta hoy a las 18:00 en la Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin costo.

Descubrimiento

En El Manzano Azul, un niño de 11 años se ve obligado a pasar las vacaciones con un abuelo al que apenas conoce. La función es hoy a las 19:55 en la Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ningún costo.

Miscelánea

Yoga

Olga Sevilla se encarga de dirigirel taller Introducción al Kundalini. Asista hoy a las 6:00 a Core Yoga, 1a. avenida 11-50, zona 10.

Costo Q100.

Sueños y preguntas

Magda Angélica García y Sabrina Castillo Gallusser participan en el Miércoles Landivariano: Sueños y preguntas. Concurra hoy a las 18:00 al Instituto Italiano de Cultura, 16 calle 2-55, zona 10. Admisión gratuita.

Historia

Aníbal Chajón, del Centro de estudios Folklóricos, imparte un curso acerca de la historia del Corregimiento de Chiquimula. Acuda los miércoles, de hoy al 25 de abril, a las 18:30 al Museo Popol Vuh, calle Manuel F. Ayau (6a. calle final), zona 10, Universidad Francisco Marroquín. Costo Q400.